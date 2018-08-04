Тела погибших при крушении вертолёта Ми-8 доставят в Красноярск

Стало известно, что тела погибших при крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае будут доставлены в региональный центр. Об этом сообщает официальный портал региона.

В субботу утром вертолёт Ми-8 потерпел крушение в Туруханском районе в 180 км от населенного пункта Игарка. На борту находилось 18 человек, трое из них – члены экипажа. По предварительным данным, два вертолета авиакомпании «Utair-вертолетные услуги» выполняли взлёт недалеко друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Вертолет Ми-8 упал, когда задел во время взлета лопастями груз другого вертолета, совершавшего посадку. В нем пострадавших нет.