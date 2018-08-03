//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Певица Саша будет судиться из-за сорванного отпуска в Турции
- Бузова даст попробовать свои булочки
- СМИ: Федор Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
- Появились подробности о разводе и разделе имущества Петросяна и Степаненко
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
В аэропорту Хельсинки загорелся самолет с пассажирами
3 августа 2018, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]
В аэропорту Хельсинки пассажиров самолета, который готовился вылететь в Чехию, эвакуировали после появления дыма на борту. Самолет чешских авиалиний в этот момент двигался по взлетно-посадочной полосе.
Инцидент обошелся без пострадавших. Всех пассажиров оперативно эвакуировали с помощью надувного трапа. Причины ЧП и источник возгорания пока не известны. На место происшествия прибыли 14 бригад пожарных и спасателей.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Военный эксперт назвал регионы, в которых может начаться Третья мировая война
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Здоровье
//Криминал
Убитых в ЦАР журналистов задерживала полиция из-за конфликта с местными жителями
Певица Саша будет судиться из-за сорванного отпуска в Турции
//Новости партнеров
//Общество
//Наука
//Новости СМИ2
//В мире
Социолог назвал выгоду от зачистки воюющих в Донбассе правосеков для Порошенко
//В мире
//Новости Redtram
Бывшая девушка Егора Крида Ксения Дели показала первое фото своей дочки
//Здоровье
Специалисты подсчитали долю смертей от связанных с питанием заболеваний
//Политика
Как Захарова отреагировала на сообщения о новых антироссийских санкциях США
//Общество
СКР проверяет информацию о женщине, притащившей мумию мужа на детскую площадку
//Общество
Телефонное мошенничество: житель Симферополя обманул 19 человек на 800 тыс. руб.
//Культура
Стало известно, где состоится прощание с актером Юрием Мартыновым
//Общество
Володин объявил: Госдума проведет слушания по пенсионным изменениям 21 августа
//Общество
//В мире
Появились подробности взрыва в мечети на востоке Афганистана: 15 погибших
//В мире
//В мире
Депутат польского Сейма поведал о нежелании России «занимать» Донецк
Петросян высказался насчет информации о разделе имущества со Степаненко
//Общество
Жителям Подмосковья рекомендуют в конце этой недели не пить спиртное и газировку
//В мире
Сборка предназначенных для войны с Украиной ракет ДНР впервые попала на видео