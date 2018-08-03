В аэропорту Хельсинки загорелся самолет с пассажирами

В аэропорту Хельсинки пассажиров самолета, который готовился вылететь в Чехию, эвакуировали после появления дыма на борту. Самолет чешских авиалиний в этот момент двигался по взлетно-посадочной полосе.

Инцидент обошелся без пострадавших. Всех пассажиров оперативно эвакуировали с помощью надувного трапа. Причины ЧП и источник возгорания пока не известны. На место происшествия прибыли 14 бригад пожарных и спасателей.