Полицейские нашли похищенного кота Бегемота

Кот Бегемот, являющийся штатным сотрудником музея-театра «Булгаковский дом» и похищенный сегодня утром неизвестной женщиной, найден. Его обнаружили сотрудники полиции около Театра Моссовета. Из "Булгаковского дома" похитили кота Бегемота

«Кота вернули. Подбросили с уже снятым ошейником к Театру Моссовета, где его нашли сотрудники полиции. Спасибо сообщившим очевидцам, полицейским, а также всем неравнодушным, кто распространял информацию!», - сообщили радостную новость сотрудники «Булгаковского дома».

Кот Бегемот живет при музее-театре с 2005 года и является штатным сотрудником этого учреждения. Он давно уже стал символом «Булгаковского дома». Бегемота похитила сегодня утром неизвестная женщина, после чего в музее было отменено несколько экскурсий.