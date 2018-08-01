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Полицейские нашли похищенного кота Бегемота
1 августа 2018, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]
Кот Бегемот, являющийся штатным сотрудником музея-театра «Булгаковский дом» и похищенный сегодня утром неизвестной женщиной, найден. Его обнаружили сотрудники полиции около Театра Моссовета.
«Кота вернули. Подбросили с уже снятым ошейником к Театру Моссовета, где его нашли сотрудники полиции. Спасибо сообщившим очевидцам, полицейским, а также всем неравнодушным, кто распространял информацию!», - сообщили радостную новость сотрудники «Булгаковского дома».
Кот Бегемот живет при музее-театре с 2005 года и является штатным сотрудником этого учреждения. Он давно уже стал символом «Булгаковского дома». Бегемота похитила сегодня утром неизвестная женщина, после чего в музее было отменено несколько экскурсий.
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