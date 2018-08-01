Крыса укусила воспитанницу детского сада в Санкт-Петербурге
1 августа 2018, 14:11 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В одном из детских садов Санкт-Петербурга крыса укусила за ногу маленькую девочку. Прокуратура Невского района города приступила к проверке после сообщений, появившихся в средствах массовой информации.
Происшествие случилось в ГБДОУ детский сад №69, которое расположено на Ново-Александровской улице. Согласно данным местного издания "Невские новости", девочка после инцидента была экстренно доставлена в детскую городскую клиническую больницу. Впоследствии врачи диагностировали у пострадавшей укушенную рану голени.
В настоящий момент состояние ребенка является удовлетворительным, а у ее родителей нет претензий к сотрудникам детского сада.
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