Крыса укусила воспитанницу детского сада в Санкт-Петербурге

В одном из детских садов Санкт-Петербурга крыса укусила за ногу маленькую девочку. Прокуратура Невского района города приступила к проверке после сообщений, появившихся в средствах массовой информации.

Происшествие случилось в ГБДОУ детский сад №69, которое расположено на Ново-Александровской улице. Согласно данным местного издания "Невские новости", девочка после инцидента была экстренно доставлена в детскую городскую клиническую больницу. Впоследствии врачи диагностировали у пострадавшей укушенную рану голени.

В настоящий момент состояние ребенка является удовлетворительным, а у ее родителей нет претензий к сотрудникам детского сада.