Вдова убитого в ЦАР журналиста Орхана Джемаля поблагодарила людей за поддержку
1 августа 2018, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]
Вдова убитого в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля поблагодарила всех сочувствующих ее горю за теплые слова и поддержку. О гибели мужчины стало известно в минувший вторник.
Журналистка Ирина Гордиенко сообщила на своей страничке в социальной сети Facebook, что пока не может ни с кем разговаривать. Она добавила, что о месте и времени похорон Джемаля сообщит позже. Женщина также призвала беречь своих близких людей.
Напомним, согласно данным МИД России, в понедельник, 30 июля, в ЦАР погибли журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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