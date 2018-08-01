Вдова убитого в ЦАР журналиста Орхана Джемаля поблагодарила людей за поддержку

Вдова убитого в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля поблагодарила всех сочувствующих ее горю за теплые слова и поддержку. О гибели мужчины стало известно в минувший вторник.

Журналистка Ирина Гордиенко сообщила на своей страничке в социальной сети Facebook, что пока не может ни с кем разговаривать. Она добавила, что о месте и времени похорон Джемаля сообщит позже. Женщина также призвала беречь своих близких людей.

Напомним, согласно данным МИД России, в понедельник, 30 июля, в ЦАР погибли журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.