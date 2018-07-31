Заключенные в ярославской колонии прекратили голодовку

Шестеро заключенных ярославской колонии № 8 прекратили ранее объявленную голодовку. В их числе и подвергавшийся пыткам Евгений Макаров, сообщил уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Накануне шестеро заключенных этой колонии, грубо нарушавших режим отбывания наказания, подали заявления об отказе от приема пищи. Они требовали создания для себя льготных условий отбывания наказания.

«Я только что вышел из колонии. Могу доложить, что голодовка прекращена всеми шестью заключенными. В их числе и Макаров», - сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

В июле в СМИ появилась информация о пытках, которые сотрудники ярославской колонии применяли к осужденным. СУ СК РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. В настоящее время установлены и заключены под стражу семь фигурантов этого дела, восьмой находится под домашним арестом по состоянию здоровья, сообщает ТАСС.