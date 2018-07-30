Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Домодедовском районе
30 июля 2018, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, что одиннадцать человек, включая одного ребёнка, все ещё остаются в больницах в состоянии средней степени тяжести после ДТП на автодороге А-107 в Домодедовском районе Московский области.
Ранее сообщалось, что в больницах находится 14 человек. Ещё десяти оказано амбулаторное лечение. Как передаёт РИА Новости, что трое ранее госпитализированных были переведены в центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского.
Напомним, что в Домодедовском районе Подмосковья в субботу в ДТП попал автобус, который ехал по маршруту Москва-Ижевск. Автобус перевозил артистов удмуртского народного ансамбля «Танок». Для осмотра в больницу доставили более 25 человек, включая водителей и детей.
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