В Калужской области совершил жесткую посадку дельтаплан, есть пострадавшие
29 июля 2018, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]
В Калужской области под Малоярославцем совершил жесткую посадку дельтаплан. При аварийном приземлении пострадали два человека, один из них ребенок, сообщили в экстренных службах региона.
Инцидент произошел сегодня у села Спас-Загорье в Малоярославецком районе Калужской области.
«В районе Малоярославца совершил жесткую посадку дельтаплан. Пострадали двое человек, включая ребенка», - сообщил источник в экстренных службах.
На месте происшествия работают оперативные и спасательные службы. Обстоятельства жесткой посадки дельтаплана уточняются, сообщает ТАСС.
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