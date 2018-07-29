В Калужской области совершил жесткую посадку дельтаплан, есть пострадавшие

В Калужской области под Малоярославцем совершил жесткую посадку дельтаплан. При аварийном приземлении пострадали два человека, один из них ребенок, сообщили в экстренных службах региона.

Инцидент произошел сегодня у села Спас-Загорье в Малоярославецком районе Калужской области.

«В районе Малоярославца совершил жесткую посадку дельтаплан. Пострадали двое человек, включая ребенка», - сообщил источник в экстренных службах.

На месте происшествия работают оперативные и спасательные службы. Обстоятельства жесткой посадки дельтаплана уточняются, сообщает ТАСС.