В горах Кабардино-Балкарии пропал альпинист из Санкт-Петербурга
28 июля 2018, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
В горах Кабардино-Балкарии пропал альпинист из Санкт-Петербурга. Стало известно, что спортсмен в назначенное время не вышел на связь в Черекском районе.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Управление МЧС РФ, в настоящее время девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда ведут поиски. Помимо этого, в поисках альпиниста задействован вертолёт МИ-8 МЧС РФ.
По данным МЧС, спасатели облетели на вертолёте ущелье Дых-Суу, однако поиски не дали никаких результатов. «Руководителем работ принято решение высадиться на высоте 3 тысячи метров и продолжить наземные поиски», - передаёт источник.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес