В горах Кабардино-Балкарии пропал альпинист из Санкт-Петербурга. Стало известно, что спортсмен в назначенное время не вышел на связь в Черекском районе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Управление МЧС РФ, в настоящее время девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда ведут поиски. Помимо этого, в поисках альпиниста задействован вертолёт МИ-8 МЧС РФ.

По данным МЧС, спасатели облетели на вертолёте ущелье Дых-Суу, однако поиски не дали никаких результатов. «Руководителем работ принято решение высадиться на высоте 3 тысячи метров и продолжить наземные поиски», - передаёт источник.