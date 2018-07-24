//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Происшествия 13+

В Нижнем Новгороде найден убитым журналист Денис Суворов

24 июля 2018, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Нижнем Новгороде найден убитым журналист Денис Суворов
Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде найден убитым журналист местной гостелерадиокомпании Денис Суворов. Его тело обнаружили 23 июля утром на Казанской набережной. СК возбудил уголовное дело по данному факту.

«23 июля 2018 года в утреннее время в районе Казанской набережной в Нижегородском районе Нижнего Новгорода обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч 1 ст 105 УК РФ (убийство)», - сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следователи незамедлительно выехали на место происшествия. В ходе следственных мероприятий они пытаются установить, кто причастен к убийству молодого нижегородского журналиста. В состав следственной группы включены также оперативники-полицейские.

Денис Суворов был ведущим утренних эфиров и передач, редактором портала Нижегородской ГТРК. «Талантливый журналист ушел из жизни на 28 году. Коллектив ГТРК «Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким», - сообщается на сайте vestinn.ru.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Путина просят уладить конфликт в Йемене

Путина просят уладить конфликт в Йемене

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину была направлена телеграмма от председателя Верховного Политического Совета Йемена Махди аль-Машата. В тексте письма содержится важная просьба.

//Политика

Постпред США: «Россия никогда не станет нашим другом»

Постпред США: «Россия никогда не станет нашим другом»

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли в интервью телеканалу CBN сделала заявление, что Соединённые Штаты не доверяют России и их президенту.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Госдуме оценили новый план Киева по «деоккупации» Крыма

В Госдуме оценили новый план Киева по «деоккупации» Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил план президента Украины Петра Порошенко по «деоккупации и реинтеграции Крыма» к концу следующего года: "Киев пойдет на любые ухищрения"

//В мире

Аналитик раскрыл главную политическую ошибку сражающейся против Киева ДНР

Аналитик раскрыл главную политическую ошибку сражающейся против Киева ДНР

В Донецкой народной республике по итогам выборов, состоявшихся в ноябре 2014 года, был сформирован государственный аппарат, никак не зависящий от населения, заявил в разговоре со СМИ политолог Роман Манекин.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Не менее 200 тысяч беженцев скоро смогут вернуться в Сирию из стран Евросоюза

Не менее 200 тысяч беженцев скоро смогут вернуться в Сирию из стран Евросоюза

Глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в ближайшем будущем не менее 200 тысяч беженцев смогут вернуться из Европы на территорию Сирии.

//В мире

Эксперт прокомментировал смерть активистки FEMEN

Эксперт прокомментировал смерть активистки FEMEN

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал смерть одной из основательниц и активной участницы движения FEMEN Оксаны Шачко.

//Шоу-бизнес

"Натуралов в шоу-бизнесе слишком мало!", утверждает критик Сергей Соседов

"Натуралов в шоу-бизнесе слишком мало!", утверждает критик Сергей Соседов

Сергей Соседов открыто заявляет, что в российском шоу-бизнесе очень много гомосексуалистов, вот только открыто объявлять об этом никто не торопится. Он рассказал о том, чего боятся наши поп-секс-символы.

//Шоу-бизнес

Поклонники Тарзана обвинили стриптизера в переборе с "пластикой"

Поклонники Тарзана обвинили стриптизера в переборе с "пластикой"

Сергей Глушко не раз демонстрировал подписчикам свое тренированное тело с разных ракурсов. На сей раз Тарзан опубликовал портретное фото, а поклонники решили, что он пользовался услугами пластического хирурга

//Политика

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился с доверенными лицами

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился с доверенными лицами

Сергей Собянин в качестве кандидата в мэры Москвы провёл встречу со своими доверенными лицами. Встреча прошла в избирательном штабе кандидата.

//Политика

Леонид Слуцкий: Россия готова продолжить диалог с США по ядерному разоружению

Леонид Слуцкий: Россия готова продолжить диалог с США по ядерному разоружению

Об этом председатель комитета Госдумы РФ по международным делам заявил журналистам по итогам встречи в российском парламенте с участниками российско-американской конференции по контролю над вооружениями.

//Новости партнеров

//Общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вениамина Яковлева

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вениамина Яковлева

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким в связи со смертью Вениамина Яковлева, исполнявшего обязанности советника российского президента.

//В мире

Премьер Британии и шейх Катара решили взаимодействовать с РФ с позиций силы

Премьер Британии и шейх Катара решили взаимодействовать с РФ с позиций силы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и шейх Катара Тамим бен Хамад Аль Тани договорились взаимодействовать с Россией с позиции силы и единства, сообщила канцелярия британского премьера.

//Общество

Астрологи назвали знаки, которые и через годы будут вынашивать планы мести

Астрологи назвали знаки, которые и через годы будут вынашивать планы мести

Некоторые люди не прощают обид, и ссора с ними даже через годы может обернуться для вас катастрофой. Мстительность – это черта характера, и астрологи уверены, что зависит она напрямую от знака зодиака.

//Шоу-бизнес

Бузова попала в серьезное ДТП на МКАДе

Бузова попала в серьезное ДТП на МКАДе

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова попала в ДТП. На МКАДе в ее «Мерседес» врезалась фура. Бузова отделалась легкими ушибами и сильным испугом, а вот ее авто ждет серьезный ремонт.

//Общество

Руководитель ФАС Игорь Артемьев возмущен ценами на бензин в Крыму

Руководитель ФАС Игорь Артемьев возмущен ценами на бензин в Крыму

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ недоволен ценами на бензин в Крыму. Об этом он сообщил по итогам совещания по вопросам реализации национального плана развития конкуренции Федеральной антимонопольной службы России

//Общество

Смерч пронесся через Керченский пролив над Крымским мостом

Смерч пронесся через Керченский пролив над Крымским мостом

Строители моста через Керченский пролив сняли на видео смерч, пронесшийся над транспортным переходом. Соответствующий ролик опубликовали в социальных сетях.

//Происшествия

В Нижнем Новгороде найден убитым журналист Денис Суворов

В Нижнем Новгороде найден убитым журналист Денис Суворов

В Нижнем Новгороде найден убитым журналист местной гостелерадиокомпании Денис Суворов. Его тело обнаружили 23 июля утром на Казанской набережной. СК возбудил уголовное дело по данному факту.

//Спорт

Собянин подвел итоги проведения Чемпионата мира по футболу в Москве

Собянин подвел итоги проведения Чемпионата мира по футболу в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги проведения в столице чемпионата мира по футболу и отметил слаженную работу всех городских служб в дни первенства.

//Новости СМИ2

//Общество

Эксперт оценил выгоды от строительства моста на Сахалин

Эксперт оценил выгоды от строительства моста на Сахалин

Эксперт группы компаний «Финам» Сергей Калачев проанализировал потенциальные экономические выгоды от возведения моста на Сахалин и оценил проект как стратегически важную для государства задачу.

//Шоу-бизнес

"По пять часов занималась на пилоне.Все болело", рассказала актриса о своей роли

"По пять часов занималась на пилоне.Все болело", рассказала актриса о своей роли

Актриса Лора Резникова, которую полюбили зрители за роли в сериалах «След», «Пятая стража», «Запретная любовь», в кино пришла далеко не сразу, а популярность вообще до сих пор кажется делом случая.

//В мире

В Киеве представили новый план «деоккупации и реинтеграции» Крыма

В Киеве представили новый план «деоккупации и реинтеграции» Крыма

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко обнародовал очередной план «деоккупации и реинтеграции Крыма», разработанный Борисом Бабиным и утвержденный лично Петром Порошенко.

//В мире

В Белом доме подтвердили планы на встречу Путина и Трампа

В Белом доме подтвердили планы на встречу Путина и Трампа

Представитель Совета по национальной безопасности США подтвердил, что следующая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Вашингтоне в конце этого года.

//Футбол

Скончалась чемпионка России и Белоруссии по футболу

Скончалась чемпионка России и Белоруссии по футболу

Одна из самых известных футболисток Белоруссии Юлия Борисенко скончалась в Минске в возрасте 28 лет. По предварительной версии следствия, девушка утонула, купаясь на озере с подругами.

//В мире

Донецкие ополченцы обнародовали данные о постигшей ВСУ кадровой катастрофе

Донецкие ополченцы обнародовали данные о постигшей ВСУ кадровой катастрофе

Выполняющие боевые задачи в Донбассе соединения Вооруженных сил Украины столкнулись с катастрофическим дефицитом младших офицеров. Такое заявление сделал Даниил Безсонов, пресс-секретарь армии ДНР.

//Новости Redtram

//Политика

Опубликован сценарий вынужденного признания Украиной российского Крыма

Опубликован сценарий вынужденного признания Украиной российского Крыма

Названы обстоятельства, которые могут заставить киевские власти признать Крым российским регионом. На данную тему некоторое время назад высказался Станислав Речинский, бывший глава пресс-службы СБУ.

//Общество

Скончался советник президента Вениамин Яковлев

Скончался советник президента Вениамин Яковлев

Сегодня, 24 июля, после продолжительной болезни скончался советник президента, один из коллектива авторов российской конституции Вениамин Яковлев, сообщила Ассоциация юристов России.

//В мире

Меркель и Лавров обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Меркель и Лавров обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Берлине обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и на Украине, сообщил кабмин ФРГ.

//В мире

Израильские военные сбили Су-24 ВВС Сирии

Израильские военные сбили Су-24 ВВС Сирии

Израильские военные сбили самолет Су-24, принадлежащий ВВС Сирии. По утверждению пресс-службы армии обороны Израиля, самолет углубился в воздушное пространство страны на два километра.

//В мире

Племянница Скрипаля не понимает, почему он не выходит на связь с родными

Племянница Скрипаля не понимает, почему он не выходит на связь с родными

Виктория Скрипаль, которая приходится племянницей Сергею Скрипалю, пострадавшему от отравления в Солсбери в марте нынешнего года, выразила недоумение, почему он не выходит на связь с родными.

//Шоу-бизнес

Полуторагодовалая дочь Оксаны Акиньшиной сломала ногу

Полуторагодовалая дочь Оксаны Акиньшиной сломала ногу

Известная российская актриса Оксана Акиньшина рассказала своим поклонникам печальную новость. Согласно последней информации артистки, ее полуторагодовалая дочка Эмми не так давно сломала ногу.

//В мире

Озвучены опасные последствия минирования киевскими силовиками Азовского моря

Озвучены опасные последствия минирования киевскими силовиками Азовского моря

Реализация инициативы о минировании Азовского моря будет иметь опасные последствия как для иностранных судов, так и для самой Украины. Такое мнение высказал российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

//Общество

Путин поручил кабмину проработать вопрос возведения моста на Сахалин

Путин поручил кабмину проработать вопрос возведения моста на Сахалин

Во вторник, 24 июля, российский лидер Владимир Путин дал важное поручение правительству. Глава России хочет, чтобы вопрос о строительстве моста на территорию Сахалина был тщательно проработан.

//Шоу-бизнес

"Вы все ненастоящие", основательница движения Femen добровольно ушла из жизни

"Вы все ненастоящие", основательница движения Femen добровольно ушла из жизни

Одна из основательниц международной организации Femen – «лицо и тело движения», как называли 31-летнюю Оксану Шачко добровольно ушла из жизни. Девушка известна эпатажными акциями за права женщин.

//Общество

Тюменские врачи провели операцию на мозге еще не родившегося ребенка

Тюменские врачи провели операцию на мозге еще не родившегося ребенка

В Тюмени врачи провели сложнейшую операцию на головном мозге еще не родившегося ребенка. Согласно последней информации источников, вмешательство было осуществлено еще весной текущего года.

//Расследования

Заключенный погиб в колонии общего режима под Брянском

Заключенный погиб в колонии общего режима под Брянском

В колонии общего режима номер 6, которая расположена в Брянской области, погиб заключенный. Соответствующая информация содержится в сообщении Управления Федеральной службы исполнения наказаний.

//В мире

Спасенные из пещеры в Таиланде дети стали послушниками в буддийском монастыре

Спасенные из пещеры в Таиланде дети стали послушниками в буддийском монастыре

Члены детской футбольной команды, недавно спасенные из затопленной пещеры в Таиланде, стали послушниками в одном из буддийских монастырей. Данную информацию сегодня предоставили местные власти.

//В мире

Объяснена невозможность решающего наступления украинских войск на Донбасс

Объяснена невозможность решающего наступления украинских войск на Донбасс

Решающего наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе не будет, потому что киевские элиты заинтересованы в продолжении войны. Такую точку зрения высказал донецкий политолог Роман Манекин.

//Расследования

Арестован подозреваемый в гибели детей при ЧП с лодкой под Астраханью

Арестован подозреваемый в гибели детей при ЧП с лодкой под Астраханью

Подозреваемый в гибели детей, которые утонули в Астраханской области из-за перевернувшейся лодки, арестован. Соответствующую информацию во вторник, 24 июля, сообщил представитель СУ СК РФ по региону.

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" рассказала, как сбросила 20 килограммов

Звезда сериала "Универ" рассказала, как сбросила 20 килограммов

Известная актриса, звезда сериала "Универ" рассказала, как ей удалось сбросить 20 килограммов после рождения дочери Софьи. Речь идет об артистке Валентине Рубцовой, которая стала мамой в 2011 году.

//Спорт

Защитник сборной Хорватии по футболу назвал ЧМ-2018 лучшим в истории

Защитник сборной Хорватии по футболу назвал ЧМ-2018 лучшим в истории

Защитник сборной Хорватии по футболу, игрок московского "Локомотива" Ведран Чорлука высказался о мундиале. По словам спортсмена, чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим за всю историю.

//Общество

Юные шахматисты попытались обыграть чемпиона мира Сергея Карякина

Юные шахматисты попытались обыграть чемпиона мира Сергея Карякина

Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, крымчанин Сергей КАРЯКИН 20 июля 2018 года, в День шахмат, приехал в «Артек», где сыграл одновременную партию с двумя десятками юных шахматистов

//В мире

В Госдуме высказались о словах Хейли насчет того, что РФ "не станет другом США"

В Госдуме высказались о словах Хейли насчет того, что РФ "не станет другом США"

Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов во вторник высказался о словах постпреда США при ООН Никки Хейли насчет того, что Россия никогда не станет "другом Соединенных Штатов".

//В мире

Одна из основательниц Femen найдена мертвой в своей парижской квартире

Одна из основательниц Femen найдена мертвой в своей парижской квартире

Утром во вторник, 24 июля, стало известно о кончине одной из основательниц движения Femen Оксаны Шачко. Согласно последней информации, тело молодой женщины было обнаружено в ее парижской квартире.

//Экономика

Закон о повышении НДС принят Госдумой

Закон о повышении НДС принят Госдумой

Во вторник, 24 июля, стало известно, что Государственная Дума приняла закон о повышении налога на добавленную стоимость в третьем и окончательном чтении. Изменения будут введены с будущего года.

//Общество

Школьная реформа переставляет акценты со знаний на коммуникации

Школьная реформа переставляет акценты со знаний на коммуникации

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов, ранее возглавлявший Рособорнадзор, работает сейчас над школьной реформой, которая должна дать подрастающему поколению не оторванные от реальности знания, а навыки и умения адаптироваться в обществе.

//Туризм

Путевые заметки. Финляндия. Часть вторая - Oulu, Rokua, Kvarken

Путевые заметки. Финляндия. Часть вторая - Oulu, Rokua, Kvarken

Оулу - заявлен в путеводителях как город искусства, который во время нашего посещения полностью это оправдал. Одновременно в городе проходило аж три фестиваля с различной музыкальной программой: популярная музыка (проще говоря попса); панк и металкор; фолк и блюз.

//Политика

Российский политик обозначил вероятные сроки оккупации Украиной юга РФ

Российский политик обозначил вероятные сроки оккупации Украиной юга РФ

В Киеве неоднократно предъявляли территориальные претензии к России. Объектами притязаний украинских политиков является ряд регионов, расположенных в Центральном Черноземье, а также Брянская область и Кубань.

//Общество

Бегство водителей с места ДТП могут признать отягчающим обстоятельством

Бегство водителей с места ДТП могут признать отягчающим обстоятельством

В России могут признать бегство водителей с места дорожно-транспортного происшествия отягчающим обстоятельством. Кабинет министров планирует внести соответствующий законопроект в Государственную Думу.

//Общество

Передвижения в Москве ограничат из-за 1030-летия со дня Крещения Руси

Передвижения в Москве ограничат из-за 1030-летия со дня Крещения Руси

Из-за мероприятий в честь 1030-летия со дня Крещения Руси в Москве будут ограничены передвижения. Соответствующую информацию утром во вторник, 24 июля, предоставили в Федеральной службе охраны.

//Происшествия

Житель Тюмени объяснил, зачем катался по городу в ванне

Житель Тюмени объяснил, зачем катался по городу в ванне

Житель Тюмени, шокировавший горожан своей поездкой в ванне по улицам, решил объяснить свой поступок. Ранее в городе заметили обычную ванну с приделанными колесами, которая стала прицепом для машины.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры