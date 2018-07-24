В Нижнем Новгороде найден убитым журналист Денис Суворов

В Нижнем Новгороде найден убитым журналист местной гостелерадиокомпании Денис Суворов. Его тело обнаружили 23 июля утром на Казанской набережной. СК возбудил уголовное дело по данному факту.

«23 июля 2018 года в утреннее время в районе Казанской набережной в Нижегородском районе Нижнего Новгорода обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч 1 ст 105 УК РФ (убийство)», - сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следователи незамедлительно выехали на место происшествия. В ходе следственных мероприятий они пытаются установить, кто причастен к убийству молодого нижегородского журналиста. В состав следственной группы включены также оперативники-полицейские.

Денис Суворов был ведущим утренних эфиров и передач, редактором портала Нижегородской ГТРК. «Талантливый журналист ушел из жизни на 28 году. Коллектив ГТРК «Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким», - сообщается на сайте vestinn.ru.