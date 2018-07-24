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//Происшествия 13+

Житель Энгельса погиб, пытаясь доказать коммунальщикам опасность своего балкона

24 июля 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

Житель Энгельса погиб, пытаясь доказать коммунальщикам опасность своего балкона
фото: globallookpress.com

Житель Энгельса погиб при попытке доказать сотрудникам коммунальных служб опасность собственного балкона. Страшное происшествие случилось в жилом доме в Саратовской области в пятницу, 20 июля.

В Архангельской области рухнул балкон с пятью детьми

В Архангельской области рухнул балкон с пятью детьми

Житель дома номер 58 по улице Колотилова показывал работникам управляющей компании шаткость балкона и старался убедить их в том, что конструкция опасна для жизни, передает "Свободная пресса". В какой-то момент балкон действительно рухнул, вследствие чего мужчина, упавший с четвертого этажа, скончался.

Заместитель руководителя СО по городу Энгельс Алексей Якушев заявил, что следует разобраться, есть ли в данном инциденте какие-либо признаки преступления, сообщает ИА "Взгляд-инфо".

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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Путина просят уладить конфликт в Йемене

Путина просят уладить конфликт в Йемене

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину была направлена телеграмма от председателя Верховного Политического Совета Йемена Махди аль-Машата. В тексте письма содержится важная просьба.

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Постпред США: «Россия никогда не станет нашим другом»

Постпред США: «Россия никогда не станет нашим другом»

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли в интервью телеканалу CBN сделала заявление, что Соединённые Штаты не доверяют России и их президенту.

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//В мире

Франция намерена принять активистов «Белых касок», эвакуированных из Сирии

Франция намерена принять активистов «Белых касок», эвакуированных из Сирии

Представитель французского МИД сообщил, что Париж намерен участвовать в приёме активистов «Белых касок» и членов их семей, эвакуированных из Сирии, передаёт RT.

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Известно имя нового вице-спикера Крыма

Известно имя нового вице-спикера Крыма

Вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов подал заявление о досрочном прекращении полномочий и освобождении его занимаемой должности по собственному желанию. Новым вице-спикером Крыма будет Эдип Гафаров.

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//В мире

В КНДР начался демонтаж объектов на полигоне Сохэ

В КНДР начался демонтаж объектов на полигоне Сохэ

На полигоне Сохэ в Северной Корее начались работы по демонтажу объектов. Данную информацию утром во вторник предоставили в докладе исследовательской группы при университете им. Джона Хопкинса.

//Общество

Опубликовано «библейское предсказание» о наступлении конца света в июле 2018-го

Опубликовано «библейское предсказание» о наступлении конца света в июле 2018-го

27 июля будет наблюдаться полное лунное затмение. В ходе него, как заявили астрономы, земной спутник приобретет огненный и даже кровавый оттенок. Эти слова напугали сторонников конспирологии.

//Шоу-бизнес

Шнуров и Акиньшина встретились и озадачили поклонников

Шнуров и Акиньшина встретились и озадачили поклонников

Жизнь Сергея Шнурова, которую и так скучной не назовешь, после расставания с супругой Матильдой бьет ключом: вернувшись из Италии, он встретился со своей бывшей девушкой, актрисой Оксаной Акиньшиной.

//Шоу-бизнес

Наталья Водянова показала редкое романтическое фото с супругом

Наталья Водянова показала редкое романтическое фото с супругом

Знаменитая модель Наталья Водянова уехала на отдых в Италию вместе с любимым мужем, французом Антуаном Арно. Она разместила их совместное фото и вспомнила их первую поездку.

//Общество

Учёные нашли пользу в плохом настроении

Учёные нашли пользу в плохом настроении

Канадские учёные из университета Ватерлоо рассказали о пользе плохого настроения. По их мнению, хорошее настроение мешает сконцентрироваться, а плохое, наоборот, помогает лучше расставлять приоритеты.

//В мире

Названа причина назревающего бунта в рядах воюющей в Донбассе армии Украины

Названа причина назревающего бунта в рядах воюющей в Донбассе армии Украины

Ополченцы ждут, что воюющие с ними киевские силовики в скором времени начнут массово отказываться выполнять приказы своих командиров. Кроме того, должно увеличиться число правонарушений, совершаемых военными.

//Новости партнеров

//Общество

Власти США заявили об очередном проникновении российских хакеров

Власти США заявили об очередном проникновении российских хакеров

Вашингтон сделал заявление, что в энергосети Соединённых Штатов проникли хакеры из России. При всём этом доказательств, что хакеры действительно являются гражданами РФ, не приводится.

//Происшествия

Житель Энгельса погиб, пытаясь доказать коммунальщикам опасность своего балкона

Житель Энгельса погиб, пытаясь доказать коммунальщикам опасность своего балкона

Житель Энгельса погиб при попытке доказать сотрудникам коммунальных служб опасность собственного балкона. Страшное происшествие случилось в жилом доме в Саратовской области в пятницу, 20 июля.

//Происшествия

Ребенок выжил после падения с девятого этажа в Комсомольске-на-Амуре

Ребенок выжил после падения с девятого этажа в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре двухлетний ребенок выпал с девятого этажа и выжил. Согласно информации СУСК по региону, при падении мальчик получил различные травмы и был незамедлительно доставлен в больницу.

//Общество

Антитеррористические учения состоятся сегодня в Керченском проливе

Антитеррористические учения состоятся сегодня в Керченском проливе

Во вторник, 24 июля, в Керченском проливе состоятся тактико-специальные учения по обезвреживанию условных террористов. Данную информацию ранее предоставили в крымском погрануправлении ФСБ РФ.

//В мире

Конгресс США хочет продлить запрет на сотрудничество с российскими военными

Конгресс США хочет продлить запрет на сотрудничество с российскими военными

Конгресс США планирует продлить запрет на сотрудничество страны с российскими военными. Об этом свидетельствуют данные отчета комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей Штатов.

//Непознанное

Уфологи рассмотрели портреты пришельцев на снимках Марса

Уфологи рассмотрели портреты пришельцев на снимках Марса

Как считают уфологи, на фото Красной планеты, сделанных марсоходом NASA Spirit Rover, можно разглядеть четыре разных портрета. Интересно, что принадлежать эти лица могут представителям разных видов или рас.

//Спорт

Результаты тестов Криштиану Роналду удивили медиков

Результаты тестов Криштиану Роналду удивили медиков

После того, как португальский футболист Криштиану Роналду сдал медицинские тесты в итальянском клубе, специалисты «Ювентуса» были в шоке. Результаты форварда можно сравнить со здоровьем 20-летнего мужчины.

//Армия

В ДНР сообщили, что украинским военным отказываются выплачивать деньги

В ДНР сообщили, что украинским военным отказываются выплачивать деньги

Начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов сообщил, что руководство ВСУ оставит без зарплат военнослужащих в Донбассе.

//Новости СМИ2

//Спорт

Российская сборная завоевала бронзовую медаль на ЧЕ по современному пятиборью

Российская сборная завоевала бронзовую медаль на ЧЕ по современному пятиборью

Российская сборная завоевала одну бронзовую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью. В общекомандном зачете Россия заняла седьмое место на чемпионате Европы.

//В мире

Украинский политик проехался по Крымскому мосту

Украинский политик проехался по Крымскому мосту

Украинский политик и бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко проехал по Крымскому мосту, опубликовав видеоролик о своей поездке. Он рассказал, что думает о проекте и его влиянии на крымскую экономику.

//Шоу-бизнес

Репер Канье Уэст попал в больницу

Репер Канье Уэст попал в больницу

Американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст был госпитализирован с тяжелой формой гриппа. Ранее Канье Уэст писал в своём микроблоге в Twitter, что нередко страдает головными болями из-за синусита.

//В мире

МИД РФ прокомментировал эвакуацию «Белых касок» из Сирии

МИД РФ прокомментировал эвакуацию «Белых касок» из Сирии

Министерство иностранных дел РФ прокомментировал эвакуацию «Белых касок» из Сирии и их семей. На официальном сайте ведомства отмечено, что ситуация вокруг членов организации показательна.

//Происшествия

Замглавы ФСИН: избитый заключенный провоцировал сотрудников колонии

Замглавы ФСИН: избитый заключенный провоцировал сотрудников колонии

Заключенный Евгений Макаров, подвергшийся избиениям в ярославской колонии, пытался спровоцировать сотрудников исправительного учреждения. Об этом заявил заместитель руководителя ФСИН Анатолий Рудый.

//Общество

Госдума хочет принять дополнительные меры регулирования цен на топливо

Госдума хочет принять дополнительные меры регулирования цен на топливо

Председатель комитета Павел Завальный сообщил, что осенью комитет Госдумы по энергетике намерен обсудить с производителями и потребителями необходимость принятия дополнительных мер регулирования ситуации с ценами топлива в РФ.

//Новости Redtram

//Происшествия

Адвокат, опубликовавшая видео с избиением заключенного, покинула РФ из-за угроз

Адвокат, опубликовавшая видео с избиением заключенного, покинула РФ из-за угроз

Инициатор публикации видеозаписи об избиениях в колонии адвокат Ирина Бирюкова сообщила, что сейчас находится в безопасном месте вместе со своей семьей. До отъезда она обратилась в СК с просьбой предоставить ей защиту.

//Общество

В правительстве обещали потратить более трех триллионов на демографию

В правительстве обещали потратить более трех триллионов на демографию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на заседании президиума президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, что общий объем финансирования проекта «Демография» составит более 3,5 трлн руб.

//Происшествия

Школьный учитель, обрадовавшийся смерти фигуриста Тена, попал под статью

Школьный учитель, обрадовавшийся смерти фигуриста Тена, попал под статью

25-летний школьный учитель Шерхан Базейнов опубликовал в социальных сетях пост, в котором выразил свое удовлетворение расправой над бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи. Он написал, что китайцев «следует убивать».

//Шоу-бизнес

Бывшая жена и новая возлюбленная Жукова устроили драку в прямом эфире

Бывшая жена и новая возлюбленная Жукова устроили драку в прямом эфире

Певец и композитор, экс-участник группы «Мираж» и звезда 90-х Роман Жуков разводится с женой Еленой. Перед разводом он решил сделать тесты ДНК всем своим шестерым детям. Роман их очень любит, но ему это необходимо.

//Общество

Москва стала лидером рейтинга ООН по оказанию электронных услуг горожанам

Москва стала лидером рейтинга ООН по оказанию электронных услуг горожанам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с первым местом города в рейтинге ООН по развитию электронных услуг. Опыт российской столицы достоин тиражирования и в других регионах страны.

//Происшествия

В центре Одессы похитили памятник коту-геймеру

В центре Одессы похитили памятник коту-геймеру

В Одессе похитили памятник кошке-геймеру, который, по словам создателя скульптуры, «ничего не стоит». Статуя была сделана из гипса и покрыта пластиком. Известно, что памятник был подарком Одессе в рамках проекта «200 скульптур одесских котов».

//Метеоновости

В столицу идет долгая аномальная жара

В столицу идет долгая аномальная жара

Синоптики прогнозируют продолжительную жаркую погоду в столичном регионе с 25 июля, столбики термометров в течение недели могут превышать 30-градусные отметки. Будет яркое солнце и никаких облаков.

//В мире

Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на коне

Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на коне

На одной из улиц итальянского города Ивреа в минувшую пятницу полиция задержала пьяного мужчину за езду на коне по проезжей части. Ему выписали штраф и отобрали права. Конь пока поселился в конюшне управления полиции.

//Здоровье

Названа болезнь, повышающая риск развития рака

Названа болезнь, повышающая риск развития рака

Группа специалистов из Австралии, Великобритании и США проанализировала данные 20 миллионов пациентов. Исследование показало, что сахарный диабет значительно повышает риск развития онкологии.

//Происшествия

В Москве на крыше здания детского сада произошел пожар

В Москве на крыше здания детского сада произошел пожар

В понедельник, 23 июля, произошёл пожар в районе метро «Маяковская» на крыше здания для дошкольных групп школы №2054. Известно, что детей и педагогических работников в здании не было.

//В мире

Актер Пашинин об участии в военных действиях: "всплеск гормонов"

Актер Пашинин об участии в военных действиях: "всплеск гормонов"

Анатолий Пашинин, воюющий за Украину против Донбасса в интервью украинской журналистке рассказал, что получает удовольствие от участия в боевых действиях в Донбассе, но не исключает возвращения в Россию.

//Общество

Кадыров прокомментировал видео, где девушка убивает топором котенка

Кадыров прокомментировал видео, где девушка убивает топором котенка

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал видео, где девушка из Алтайского края разрубила топором котёнка. По его словам, необходимо вести активную пропаганду защиты животного мира.

//Шоу-бизнес

Гоген Солнцев показал свою жену в купальнике

Гоген Солнцев показал свою жену в купальнике

Участник "Дома-2" Гоген Солнцев опубликовал фото, на котором он со своей супругой, 63-летней Екатериной Терешкович отдыхают на берегу реки. Гоген раздеваться не стал, а его жена загорает в бикини.

//Политика

Трамп сделал заявление, что во время встречи с Путиным он не пошёл на уступки

Трамп сделал заявление, что во время встречи с Путиным он не пошёл на уступки

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал заявление, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки он не пошёл на уступки. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

//Шоу-бизнес

Ну и что же тут криминального? - фанаты обсуждают новый роман Шнура

Ну и что же тут криминального? - фанаты обсуждают новый роман Шнура

Лидер "Ленинград" скандально-известный Сергей Шнуров не так давно развелся со своей женой Матильдой. Мастер провокации не долго грустил, постоянно подогревая интерес к своей персоне.

//Криминал

Полиция уже задерживала возможного убийцу незадолго до гибели Тена

Полиция уже задерживала возможного убийцу незадолго до гибели Тена

Казахстанская полиция за неделю до убийства фигуриста Дениса Тена не стала арестовывать нанесшего смертельные раны спортсмену Армана Кудайбергенова после совершенной им мелкой автокражи.

//В мире

На Украине раскрыли подробности санкций в отношении российских портов

На Украине раскрыли подробности санкций в отношении российских портов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскрыл подробности возможного введения санкций против российских портов в Черном море. По его словам, должны быть применены зеркальные меры.

//В мире

В зоне противостояния ополченцев ЛНР и украинской армии объявились силы НАТО

В зоне противостояния ополченцев ЛНР и украинской армии объявились силы НАТО

В зоне противостояния ополченцев Луганской народной республики и Вооруженных сил Украины обнаружено спецподразделение Североатлантического альянса. Такую информацию распространила Народная милиция ЛНР.

//Происшествия

У стены Плача в Иерусалиме случилось чудо

У стены Плача в Иерусалиме случилось чудо

На молитвенной площадке у Стены Плача в Израиле стокилограммовый каменный блок обрушился сегодня на женскую сторону молитвенной зоны, расколовшись рядом с одной из женщин. Никто не пострадал.

//Общество

Российские ученые разработали лекарство против гепатита В

Российские ученые разработали лекарство против гепатита В

Российским ученым удалось разработать лекарство против смертельного заболевания - гепатита В. Ожидается, что препарат будет разрушать вирус внутри клеток печени и сможет полностью вылечить хроническую форму болезни.

//Общество

Аксенов поддерживает обмен моряков судна «Норд» на членов экипажа «ЯМК-0041»

Аксенов поддерживает обмен моряков судна «Норд» на членов экипажа «ЯМК-0041»

Крымский премьер Сергей АКСЕНОВ поддерживает идею обмена моряков судна «Норд» на членов экипажа украинского судна «ЯМК-0041». Он заявил, что в Украине никто не борется за своих моряков, а вот Крыму крымчане нужны.

//В мире

Прилепин считает, что попытка референдума в Донбассе может стать катастрофой

Прилепин считает, что попытка референдума в Донбассе может стать катастрофой

Захар Прилепин считает, что пока Киев будет безрезультатно пытаться вернуть Донбасс Украине, РФ присоединит всю Украину к Донбассу. Время идет на пользу Москвы в украинском вопросе в ходе переговоров России и США.

//Общество

Наталья Поклонская заявила о начале масштабной кампании по выявлению коррупции

Наталья Поклонская заявила о начале масштабной кампании по выявлению коррупции

Николай СВАНИДЗЕ не исключает, что, заявляя о борьбе с коррупцией среди депутатов Государственной думы Наталья ПОКЛОНСКАЯ возможно делает это искренне и от чистого сердца.

//Туризм

Известны самые дешевые туры для отдыха в сентябре

Известны самые дешевые туры для отдыха в сентябре

Онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip составил рейтинг самых дешевых туров в бархатный сезон. В этом рейтинге оказались туры в Анапу, Крым и Болгарию.

//Футбол

Василий Уткин раскрыл детали ухода с Первого канала

Василий Уткин раскрыл детали ухода с Первого канала

Футбольный комментатор Василий Уткин раскрыл подробности прекращения сотрудничества с Первым каналом во время проведения чемпионата мира: «Первый канал здесь совершенно ни при чем».

//Происшествия

На озере в Карелии погибла семейная пара

На озере в Карелии погибла семейная пара

Муж и жена погибли во время отдыха на на озере Янисъярви в Республике Карелия. Сейчас по факту случившегося доследственную проверку проводит Сортавальский межрайонный следственный отдел СУ СКР.

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