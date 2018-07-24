Житель Энгельса погиб, пытаясь доказать коммунальщикам опасность своего балкона

Житель Энгельса погиб при попытке доказать сотрудникам коммунальных служб опасность собственного балкона. Страшное происшествие случилось в жилом доме в Саратовской области в пятницу, 20 июля.

Житель дома номер 58 по улице Колотилова показывал работникам управляющей компании шаткость балкона и старался убедить их в том, что конструкция опасна для жизни, передает "Свободная пресса". В какой-то момент балкон действительно рухнул, вследствие чего мужчина, упавший с четвертого этажа, скончался.

Заместитель руководителя СО по городу Энгельс Алексей Якушев заявил, что следует разобраться, есть ли в данном инциденте какие-либо признаки преступления, сообщает ИА "Взгляд-инфо".