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Житель Энгельса погиб, пытаясь доказать коммунальщикам опасность своего балкона
24 июля 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Энгельса погиб при попытке доказать сотрудникам коммунальных служб опасность собственного балкона. Страшное происшествие случилось в жилом доме в Саратовской области в пятницу, 20 июля.
Житель дома номер 58 по улице Колотилова показывал работникам управляющей компании шаткость балкона и старался убедить их в том, что конструкция опасна для жизни, передает "Свободная пресса". В какой-то момент балкон действительно рухнул, вследствие чего мужчина, упавший с четвертого этажа, скончался.
Заместитель руководителя СО по городу Энгельс Алексей Якушев заявил, что следует разобраться, есть ли в данном инциденте какие-либо признаки преступления, сообщает ИА "Взгляд-инфо".
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