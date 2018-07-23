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Мощный тайфун "Ампил" принесет сильнейшие ливни из Китая в Приморье
23 июля 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Из Китая в Приморье в скором времени придут сильнейшие ливни в связи с тайфуном "Ампил", который превратится в циклон. К настоящему моменту шторм вышел на побережье Китая неподалеку от Шанхая.
По словам специалистов, теперь "Ампил" будет двигаться на север, а у побережья Желтого моря он растратит свои силы и станет циклоном с тропическими паводками. Именно поэтому, в четверг 26 июля и пятницу 27 июля в Хабаровском крае и Приморье пройдут ливни, передает РИА "Новости".
Ранее стало известно, что на побережье китайского острова Чунмин возле Шанхая обрушился тайфун. Скорость ветра в его эпицентре достигала 100 километров в час.
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