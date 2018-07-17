В Петербурге взорвался баллон с пропаном, погиб человек

Во вторник, 17 июля, в Санкт-Петербурге взорвался баллон с пропаном. Согласно последней информации представителя экстренных служб региона, в результате случившегося в Северной столице погиб человек.

Известно, что неподалеку от цеха путей и конструкций в Калининском районе Петербурга произошла разгерметизация баллона с веществом. Как сообщает РИА "Новости", данный инцидент унес жизнь одного гражданина, личность которого пока не установлена.

На месте случившегося сейчас работают специалисты, которые пытаются выяснить все обстоятельства страшного происшествия.