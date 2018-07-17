В Петербурге взорвался баллон с пропаном, погиб человек
17 июля 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Во вторник, 17 июля, в Санкт-Петербурге взорвался баллон с пропаном. Согласно последней информации представителя экстренных служб региона, в результате случившегося в Северной столице погиб человек.
Известно, что неподалеку от цеха путей и конструкций в Калининском районе Петербурга произошла разгерметизация баллона с веществом. Как сообщает РИА "Новости", данный инцидент унес жизнь одного гражданина, личность которого пока не установлена.
На месте случившегося сейчас работают специалисты, которые пытаются выяснить все обстоятельства страшного происшествия.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес