В Туве 50 человек поели в кафе и попали в больницу

В Тувинской республике пятьдесят человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Перед этим все они принимали пищу в местной закусочной. Среди пострадавших семнадцать детей.

Предположительно, все пострадавшие ели в местном кафе блюда из курицы. В итоге было госпитализировано 50 человек в возрасте от 4 до 69 лет, в том числе среди пострадавших 17 детей.

«Они отравились привозным из-за пределов Тувы мясом курицы в одной из закусочных. Состояние здоровья людей стабильное», - сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол в соцсетях, чтобы успокоить взволнованных родственников.

Отравившая людей злосчастная закусочная закрыта до выяснения обстоятельств. Медики в больнице работают в усиленном режиме, чтобы скорей поставить пострадавших на ноги, сообщает RT.