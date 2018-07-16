Видео, как в Краснодаре автобус застрял в луже, пассажиров эвакуировали на лодке
16 июля 2018, 23:04 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники МЧС в Краснодаре на лодке эвакуировали пассажиров автобуса, застрявшего в глубокой луже, которая появилась после прошедшего сильного ливня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.
Автобус маршрута №62 застрял на улице Московской сегодня днем. Среди пассажиров застрявшего транспорта были дети. К счастью, никто не пострадал.
Как пишут в соцсетях жители города, некоторые дороги после ливня превратились в бурлящие реки, в результате чего дороги парализовало. Многие крупные магазины Краснодара оказались подтоплены.
Завтра в городе также ожидается ливень, гроза и град.
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