Видео, как в Краснодаре автобус застрял в луже, пассажиров эвакуировали на лодке

Сотрудники МЧС в Краснодаре на лодке эвакуировали пассажиров автобуса, застрявшего в глубокой луже, которая появилась после прошедшего сильного ливня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю. В Нижнем Новгороде ливни разрушили дорогу, построенную к ЧМ-2018

Автобус маршрута №62 застрял на улице Московской сегодня днем. Среди пассажиров застрявшего транспорта были дети. К счастью, никто не пострадал.

Как пишут в соцсетях жители города, некоторые дороги после ливня превратились в бурлящие реки, в результате чего дороги парализовало. Многие крупные магазины Краснодара оказались подтоплены.

Завтра в городе также ожидается ливень, гроза и град.