На детской площадке в Москве обнаружен мертвый пенсионер
16 июля 2018, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в понедельник, 16 июля, стало известно, что на детской площадке в московском районе Печатники было обнаружено тело пенсионера. Согласно последней информации, мертвого мужчину нашли прохожие.
В ОВД "Печатники" информация насчет обнаружения тела человека, которому на вид около шестидесяти лет, поступила минувшей ночью. Мужчина, согласно последним данным, лежал на детской площадке у одного из жилых домов района, передает Агентство городских новостей "Москва".
По факту случившегося уже начата проверка. Сотрудники полиции устанавливают личность пенсионера и причину его кончины.
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