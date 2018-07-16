На детской площадке в Москве обнаружен мертвый пенсионер

Днем в понедельник, 16 июля, стало известно, что на детской площадке в московском районе Печатники было обнаружено тело пенсионера. Согласно последней информации, мертвого мужчину нашли прохожие.

В ОВД "Печатники" информация насчет обнаружения тела человека, которому на вид около шестидесяти лет, поступила минувшей ночью. Мужчина, согласно последним данным, лежал на детской площадке у одного из жилых домов района, передает Агентство городских новостей "Москва".

По факту случившегося уже начата проверка. Сотрудники полиции устанавливают личность пенсионера и причину его кончины.