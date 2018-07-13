Паводок в Забайкалье: объявлено пятое штормовое предупреждение за неделю

На востоке Забайкалья сегодня объявили пятое за неделю штормовое предупреждение. Специалисты регионального гидрометцентра сообщили, что на реке Нерча в пятницу, 13 июля, ожидается пик паводка.

В сообщении также уточняется, что на реке Шилка также произойдет резкий подъем уровня воды в связи с прорывом дамбы. Как отмечает РИА "Новости", будущей ночью в восточной части Забайкальского края пройдут сильнейшие ливневые дожди, которые лишь усугубят ситуацию.

Напомним, паводки в Забайкалье начались 9 июля. К настоящему моменту подтоплены 14 населенных пунктов, 237 жилых домов, 711 приусадебных участков и 1992 дачные территории