В пути на чемпионат мира известный блогер погиб в ДТП

Правоохранительные органы установили личности погибших в ДТП 6 июля неподалеку от города Сим в Челябинской области. Среди них оказался известный казахский блогер, ехавший в Россию на матч ЧМ.

Смертельное ДТП произошло 6 июля на 1592-м километре федеральной трассы М-5 Москва – Челябинск. По предварительной версии следствия, легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с фурой. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся.

После того, как машину удалось потушить, спасатели обнаружили в ней тела трех погибших. Как выяснилось, один из них – известный казахский блогер Сункар Килаж, писавший под ником Stence. Также погибли его отец и двоюродный брат. Юному блогеру было всего 18 лет, сообщает Ura.ru.