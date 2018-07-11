В пути на чемпионат мира известный блогер погиб в ДТП
11 июля 2018, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]
Правоохранительные органы установили личности погибших в ДТП 6 июля неподалеку от города Сим в Челябинской области. Среди них оказался известный казахский блогер, ехавший в Россию на матч ЧМ.
Смертельное ДТП произошло 6 июля на 1592-м километре федеральной трассы М-5 Москва – Челябинск. По предварительной версии следствия, легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с фурой. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся.
После того, как машину удалось потушить, спасатели обнаружили в ней тела трех погибших. Как выяснилось, один из них – известный казахский блогер Сункар Килаж, писавший под ником Stence. Также погибли его отец и двоюродный брат. Юному блогеру было всего 18 лет, сообщает Ura.ru.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес