В ЮАР потерпел крушение самолет с пассажирами

Пассажирский самолет разбился в поле недалеко от столицы ЮАР Претории. Двадцать человек пострадали при крушении самолета недалеко от аэропорта "Уондербум", один находится в критическом состоянии.

Воздушное судно принадлежало авиакомпании Martin’s Air Charter, название видно на борту лайнера. Это прежнее название нидерландской авиакомпании Martinair, переименована она была в 1966 году. В настоящее время перевозчик принадлежит авиационному холдингу Air France-KLM, сообщает РБК.

Рухнувший самолет, по сведениям представителя правоохранительных органов, был небольшим, тип самолета он не уточнил. Дорожная служба выложила фото обломков самолета на месте ЧП.