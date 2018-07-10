В ЮАР потерпел крушение самолет с пассажирами
10 июля 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажирский самолет разбился в поле недалеко от столицы ЮАР Претории. Двадцать человек пострадали при крушении самолета недалеко от аэропорта "Уондербум", один находится в критическом состоянии.
Воздушное судно принадлежало авиакомпании Martin’s Air Charter, название видно на борту лайнера. Это прежнее название нидерландской авиакомпании Martinair, переименована она была в 1966 году. В настоящее время перевозчик принадлежит авиационному холдингу Air France-KLM, сообщает РБК.
Рухнувший самолет, по сведениям представителя правоохранительных органов, был небольшим, тип самолета он не уточнил. Дорожная служба выложила фото обломков самолета на месте ЧП.
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