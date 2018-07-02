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В Иркутске после грозы обрушился потолок торгового центра

2 июля 2018, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Иркутске после грозы обрушился потолок торгового центра

В иркутском торгово-развлекательном центре "Сильвермолл" в результате сильного дождя рухнул потолок из гипсокартона. ЧП сняли на видео очевидцы. Пострадавших нет. За ночь потолок обещают восстановить.

Из образовавшейся в потолке дыры хлынула вода. Сотрудники комплекса оперативно обнесли место заграждением.

Похожая ситуация уже была в этом комплексе в прошлом году. 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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