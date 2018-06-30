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После грозы в Москве повреждено пять автомобилей

30 июня 2018, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

После грозы в Москве повреждено пять автомобилей
Globallookpress.com

В субботу, 30 июня, из-за обрушившейся непогоды в Москве повалено 16 деревьев и повреждено пять автомобилей. Среди людей пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столичному региону.

«Сегодня с 15.00 по территории города Москвы прошел грозовой фронт. В результате повалено 16 деревьев, повреждено 5 автомобилей. Среди населения города и гостей столицы пострадавших нет», - сообщает МЧС.

Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, нарушений в работе транспорта не зафиксировано.

Специалисты центра погоды «Фобос» предупредили, что в ближайшие сутки в Москве продолжатся с перерывами сильные дожди и грозы с порывистым ветром, сообщает РИА Новости.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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