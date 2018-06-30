К тушению лесных пожаров в заповеднике «Тунгусский» Красноярского края дополнительно привлечены 49 пожарных Авиалесохраны, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесохраны.

В заповеднике в настоящее время продолжается тушение двух пожаров в труднодоступной местности. Огонь захватил более тысячи гектаров заповедника. Всего в Красноярском крае сейчас тушат 45 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составила 16,3 тысячи гектаров. За прошедшие сутки удалось ликвидировать 18 пожаров.

«По обращению руководства Государственного природного заповедника «Тунгусский» на тушение лесных пожаров в заповеднике дополнительно привлечены 49 авиапожарных ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана», - сообщила пресс-служба Авиалесохраны.

В лесных массивах Красноярского края с 22 июня действует режим ЧС из-за высокой пожарной опасности, передает РИА Новости.