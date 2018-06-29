Видео, как на водохранилище Иркутска загорелся пассажирский теплоход

В Иркутске на теплоходе "Баргузин" сегодня утром произошел пожар. Судно удалось быстро вернуть к берегу, эвакуированы 78 пассажиров. Возгорание произошло в моторном отсеке.

Капитан судна решил вернуться к берегу и вместе с другими членами экипажа занялся эвакуацией пассажиров. До прибытия спасателей помощь в тушении огня оказывалась с борта другого корабля, сообщает "Свободная пресса". Прибывшие пожарные ликвидировали пожар на площади 42 кв. м. Пострадавших нет.