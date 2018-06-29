Форвард «Спартака» задержан на Ибице за избиение супруги

Полиция Испании задержала полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса за избиение своей жены. Футболист избил также нескольких свидетелей инцидента, которые хотели его утихомирить

Инцидент произошел во время отдыха супругов в отеле на острове Ибица, сообщает URA.Ru. Что послужило причиной конфликта - не сообщается.

Промес играет за клуб «Спартак» с августа 2014 года. В мае футболист забил за клуб 58-й гол и стал самым результативным иностранным футболистом в составе команды.