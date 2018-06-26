Полицейский спас тонущего ребенка в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде старший сержант полиции Антон Ратанов спас тонущего пятилетнего ребенка. В ГУ МВД по Нижегородской области отметили, что данный инцидент произошел в одном из городских парков.

Трое полицейских заметили, что мальчик упал в искусственный парковый водоем. Ратанов, не раздумывая ни секунды, нырнул в озеро и помог ребенку выбраться на сушу. Также он вытащил из воды мать малыша, которая также бросилась спасать сына, передает РИА "Новости".

Отмечается, что мальчик не успел даже испугаться. Известно также, что он не пострадал. Семья ребенка выражает сотруднику полиции искреннюю благодарность и желает ему здоровья, счастья и карьерных успехов.