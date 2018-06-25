В Ростове-на-Дону две маленькие девочки скончались в машине от жары. Как сообщили в понедельник, 25 июня, в Следственном комитете Российской Федерации, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Согласно последней информации, 23 июня девочки 13, 3 и 1,6 лет забрались в припаркованную во дворе машину своих родителей. Через некоторое время мужчина и женщина обнаружили младших детей мертвыми в салоне автомобиля, а старшая в этот момент спала дома, передает РИА "Новости".

На телах погибших не было обнаружено никаких повреждений. Вероятнее всего, девочки умерли из-за перегрева. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Устанавливается, по какой причине дети находились одни.