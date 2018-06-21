//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Вера Брежнева показала смешное селфи с Меладзе
- Поклонников Бузовой шокировало ее новое видео с Тарасовым
- Сергей Шнуров вновь высказался о пенсионной реформе
- Светлана Лобода поразила поклонников идеальной фигурой через месяц после родов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
СМИ: в небе над Ростовом заметили критическое сближение пассажирских самолетов
21 июня 2018, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]
Рано утром в четверг, 21 июня, в СМИ появилась информация о критическом сближении в небе над Ростовом двух самолетов. Речь идет, согласно последним сообщениям, о пассажирских воздушных судах.
Уточняется, что один из самолетов направлялся из Москвы в Ереван, а второй летел в Москву из Ставрополя, передает сегодня телеканал РЕН ТВ.
Известно, что в одном из летательных аппаратов в какой-то момент сработала система TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе). Пилот оперативно принял решение снизить высоту полета, вследствие чего аварии удалось избежать.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
НАТО планирует уничтожить советское вооружение на территории Черногории
//В мире
//Политика
//Новости партнеров
//Общество
//Здоровье
//live
//Общество
Назван самый вероятный сценарий военного конфликта между Россией и Украиной
//Общество
Предсказание климатологов США о надвигающемся конце света появилось в сети
//Новости СМИ2
Молодая мать выбросила новорожденного в унитаз поезда в Зауралье
//Общество
//Новости Redtram
//Наука
Ученый высказался об объекте в небе, который накануне поразил россиян
//В мире
Что заставило Андропова уничтожить ядерные ракеты средней и малой дальности?
//Культура
Кикабидзе высказался о скандале, случившемся из-за его неприятия герба СССР
//Общество
Кто готовил теракты и провокации на Красной площади во время ЧМ-2018?
//Общество
Зюганов подверг жесткой критике слова Кикабидзе о распаде СССР
//В мире
Польша корректирует план оснащения армии с учетом "российской угрозы"
//Общество
//Общество
На развилке к аэропорту Симферополя стоит указатель на украинском языке
СМИ: в небе над Ростовом заметили критическое сближение пассажирских самолетов
//Общество
Китаянка после интима с "аргентинскими болельщиками" обратилась в полицию Москвы
В Санкт-Петербурге автомобиль подпрыгнул на открытом люке и упал в реку