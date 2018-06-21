СМИ: в небе над Ростовом заметили критическое сближение пассажирских самолетов

Рано утром в четверг, 21 июня, в СМИ появилась информация о критическом сближении в небе над Ростовом двух самолетов. Речь идет, согласно последним сообщениям, о пассажирских воздушных судах.

Уточняется, что один из самолетов направлялся из Москвы в Ереван, а второй летел в Москву из Ставрополя, передает сегодня телеканал РЕН ТВ.

Известно, что в одном из летательных аппаратов в какой-то момент сработала система TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе). Пилот оперативно принял решение снизить высоту полета, вследствие чего аварии удалось избежать.