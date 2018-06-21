На камчатском рынке в течение 9 лет жил крокодил Гена

На одном из рынков Петропавловска-Камчатского в течение девяти лет жил крокодил по кличке Гена. Сначала пресмыкающееся было длиной всего 40 сантиметров, однако затем выросло примерно до 2,2 метра.

Крокодила подарили учредителю рынка в 2009 году. Сначала он жил дома у своего хозяина, а затем "переехал". Отмечается, что за существом следили специалисты, которые кормили его и регулярно чистили террариум. Директор рынка подчеркнул, что Гена – спокойный, почти как в мультике, передает издание "Вести".

Две недели назад крокодил из террариума исчез. Впоследствии выяснилось, что на рынок постоянно наведывались с проверками, а многим просто не нравилось постоянно видеть хищное создание, поэтому директор принял решение отдать Гену в зоопарк.