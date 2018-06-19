Колумбийская болельщица украла у москвича деньги и билеты на прошедший матч ЧМ

Жительница Колумбии, которая приехала в Москву на чемпионат мира по футболу, похитила у жителя российской столицы деньги и билет на прошедший матч между командами Мексики и Германии.

Источник в правоохранительных органах Москвы сообщил, что происшествие случилось в минувшее воскресенье неподалеку от станции метро "Парк культуры". При входе в подземку колумбийку 1962 года рождения задержали полицейские, которая украла у москвича двести рублей и билет на игру, передает РИА "Новости".

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Посольство Колумбии уже осведомлено о случившемся.