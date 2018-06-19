В Новосибирске посетители парка аттракционов пять минут висели вниз головой

В Новосибирске местные жители пять минут висели вниз головой на сломанном аттракционе. В городской службе эвакуации "АСТ-54" отметили, что в результате случившегося пострадали несколько человек.

Отмечается, что аттракцион внезапно остановился во время работы. Очевидцы сообщают, что отлетело колесо, которое позволяло конструкции двигаться, вследствие чего люди, находившиеся на самом верху, вынуждены были вниз головой ждать спасателей. У одной из девушек от ремней остались сильные ссадины и синяки на плечах, передает РИА "Новости".

Посетители парка аттракционов, попавшие в экстренную ситуацию, сообщают, что надеялись только на исправность ремней безопасности.