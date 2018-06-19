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Минувшей ночью во дворе на юге Москвы сгорели несколько автомобилей
19 июня 2018, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на вторник, 19 июня, в одном из дворов на юге Москвы сгорели сразу несколько автомобилей. Согласно последней информации экстренных служб, происшествие случилось в Шипиловском проезде.
Отмечается, что пламя возникло в машине "ВАЗ", которая была припаркована у жилого дома. Впоследствии огонь перекинулся на две иномарки, стоявшие рядом – Ford и Mazda, отмечает m24.ru. Еще один автомобиль местные жители успели вовремя отодвинуть от полыхающих транспортных средств.
Сотрудники пожарной охраны, прибывшие на место, смогли оперативно ликвидировать пожар. В настоящий момент причины случившегося устанавливаются. Рассматриваются две версии: возгорание двигателя "ВАЗ", а также поджог.
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