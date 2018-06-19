Минувшей ночью во дворе на юге Москвы сгорели несколько автомобилей

В ночь на вторник, 19 июня, в одном из дворов на юге Москвы сгорели сразу несколько автомобилей. Согласно последней информации экстренных служб, происшествие случилось в Шипиловском проезде.

Отмечается, что пламя возникло в машине "ВАЗ", которая была припаркована у жилого дома. Впоследствии огонь перекинулся на две иномарки, стоявшие рядом – Ford и Mazda, отмечает m24.ru. Еще один автомобиль местные жители успели вовремя отодвинуть от полыхающих транспортных средств.

Сотрудники пожарной охраны, прибывшие на место, смогли оперативно ликвидировать пожар. В настоящий момент причины случившегося устанавливаются. Рассматриваются две версии: возгорание двигателя "ВАЗ", а также поджог.