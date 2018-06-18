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Слон Майкла Джексона сбежал из зоопарка
18 июня 2018, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]
Данное происшествие произошло в зоопарке города Джексонвилль в США. Сотрудники недосмотрели за вольером слона по кличке Али. Воспользовавшись ситуацией, когда двери были открыты, слон вырвался на свободу.
Как сообщает сайт News.ru, посетителей в зоопарке в момент происшествия не было, тем не менее, администрация запустила протокол безопасности. Работникам понадобилось 20 минут, чтобы поймать животное и вернуть его в загон. Никто, включая слона, не пострадал.
Напомним, что Али проживал на ранчо Майкла Джексона Neverland в пригороде Санта-Барбары (штат Калифорния), в 1997 году слона передали в зоопарк Джексонвилля. Само поместье поп-король приобрёл в 1987 году за 19,5 миллионов долларов, однако в 2008 году вынужден был продать его из-за накопившихся долгов.
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