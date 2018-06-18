Слон Майкла Джексона сбежал из зоопарка

Данное происшествие произошло в зоопарке города Джексонвилль в США. Сотрудники недосмотрели за вольером слона по кличке Али. Воспользовавшись ситуацией, когда двери были открыты, слон вырвался на свободу.

Как сообщает сайт News.ru, посетителей в зоопарке в момент происшествия не было, тем не менее, администрация запустила протокол безопасности. Работникам понадобилось 20 минут, чтобы поймать животное и вернуть его в загон. Никто, включая слона, не пострадал.

Напомним, что Али проживал на ранчо Майкла Джексона Neverland в пригороде Санта-Барбары (штат Калифорния), в 1997 году слона передали в зоопарк Джексонвилля. Само поместье поп-король приобрёл в 1987 году за 19,5 миллионов долларов, однако в 2008 году вынужден был продать его из-за накопившихся долгов.