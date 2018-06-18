В Кронштадте с корабля охраны ЧМ-2018 пропал матрос

Член команды корвета "Сообразительный", который охраняет подступы к Санкт-Петербургу во время ЧМ-2018, бесследно исчез. К настоящему моменту 25-летний Дмитрий Козловский уже объявлен в розыск.

Сегодня стало известно, что старший матрос покинул корабль в субботу, однако до сих пор не вернулся. Подчеркивается, что контрактники имеют право свободно сходить на берег после окончания рабочего дня, однако Козловский отсутствует уже слишком долго.

Как отмечает "Фонтанка", в пресс-службе Балтийского флота выразили сожаление насчет утечки информации, однако не стали отрицать, что матрос действительно пропал. Данных о местонахождении молодого мужчины пока нет.