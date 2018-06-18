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В Кронштадте с корабля охраны ЧМ-2018 пропал матрос
18 июня 2018, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
Член команды корвета "Сообразительный", который охраняет подступы к Санкт-Петербургу во время ЧМ-2018, бесследно исчез. К настоящему моменту 25-летний Дмитрий Козловский уже объявлен в розыск.
Сегодня стало известно, что старший матрос покинул корабль в субботу, однако до сих пор не вернулся. Подчеркивается, что контрактники имеют право свободно сходить на берег после окончания рабочего дня, однако Козловский отсутствует уже слишком долго.
Как отмечает "Фонтанка", в пресс-службе Балтийского флота выразили сожаление насчет утечки информации, однако не стали отрицать, что матрос действительно пропал. Данных о местонахождении молодого мужчины пока нет.
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