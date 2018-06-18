В Севастополе молния поразила исполнявшего трюки байкера

В Севастополе молния попала в мотоциклиста, который исполнял трюки в компании других байкеров. Инцидент произошел накануне на Сапун-горе, сообщает издание «Аргументы недели – Крым».

Как рассказали очевидцы, молнии поразили несколько деревьев, турник и одного из байкеров, демонстрировавших свое мастерство на площадке возле ресторана «Лесной». Пострадавшего мужчину отвезли в медицинское учреждение. Сведений о его состоянии на данный момент нет.

В связи с начавшимся в Крыму курортным сезоном напоминаем основные правила безопасности, которые необходимо соблюдать во время грозы. Если она застала Вас на прогулке, постарайтесь спрятаться в ближайшем здании. Самый подходящий вариант – постройка с молниеотводом.

Не следует укрываться в небольших сараях и под одинокими деревьями. Во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.

Если удар стихии застал Вас в машине, покидать ее не нужно. В этом случае необходимо закрыть окна и опустить автоантенну. Заводить транспортное средство не рекомендуется.