На шахте в Кемеровской области вспыхнул пожар

Сегодня стало известно, что на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области вспыхнул пожар. Соответствующую информацию утром в понедельник, 18 июня, предоставил источник в экстренных службах.

Отмечается, что после возгорания из шахты были экстренно эвакуированы все 114 горняков, которые в момент случившегося находились под землей, передает РИА "Новости".

Согласно последним сообщениям осведомленных источников, ни один из горняков в ходе пожара не пострадал. На месте работают специалисты, которые устанавливают точную причину инцидента. Информации о площади возгорания пока не поступало.