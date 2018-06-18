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Первый президент Украины назвал возможное решение конфликта в Донбассе
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В 2008 году мы за два часа могли дойти до Тбилиси, а до Киева дойдем за полтора!
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Стал известен самый опасный для Киева исход войны в Донбассе
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Аналитик рассказал о назревающем на Украине большом национальном конфликте

//Происшествия 13+

На шахте в Кемеровской области вспыхнул пожар

18 июня 2018, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

На шахте в Кемеровской области вспыхнул пожар
фото: pixabay.com

Сегодня стало известно, что на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области вспыхнул пожар. Соответствующую информацию утром в понедельник, 18 июня, предоставил источник в экстренных службах.

Шахтер погиб на шахте "Евсютинская" в Нижнем Тагиле

Шахтер погиб на шахте "Евсютинская" в Нижнем Тагиле

Отмечается, что после возгорания из шахты были экстренно эвакуированы все 114 горняков, которые в момент случившегося находились под землей, передает РИА "Новости".

Согласно последним сообщениям осведомленных источников, ни один из горняков в ходе пожара не пострадал. На месте работают специалисты, которые устанавливают точную причину инцидента. Информации о площади возгорания пока не поступало.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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ЕТ

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Армия

Корветы Каспийской флотилии вошли в Средиземное море

Корветы Каспийской флотилии вошли в Средиземное море

Корветы Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Великий Устюг", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр-НК", прошли пролив Босфор и теперь бороздят волны Средиземного моря.

//Экономика

Источник: Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя

Источник: Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя

Источник в структурах Евросоюза в понедельник, 18 июня, сообщил о продлении санкций ЕС в отношении Крыма. Предыдущие ограничительные меры в отношении республики истекают 23 июня текущего года.

//Новости Гнездо.ру

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//В мире

В Лондоне заявили о провале попытки превратить Россию в изгоя

В Лондоне заявили о провале попытки превратить Россию в изгоя

Проходящий в России чемпионат мира по футболу стал очередным доказательством того, что западные санкции и попытки превратить РФ в международного изгоя провалились, заявил британский журналист.

//В мире

У границ России американские самолет и беспилотник провели многочасовую разведку

У границ России американские самолет и беспилотник провели многочасовую разведку

В минувшее воскресенье, 17 июня, у границ Российской Федерации на Черном море заметили патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

Минобороны уточнило детали реформы военных кафедр в вузах

Минобороны уточнило детали реформы военных кафедр в вузах

Замминистра обороны РФ Николай Панков рассказал подробности реформы военных кафедр в российских вузах. Создается единая структура, ведущая военную подготовку в гражданских вузах — Военный учебный центр (ВУЦ).

//В мире

Мелания Трамп подвергла критике миграционную политику супруга

Мелания Трамп подвергла критике миграционную политику супруга

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп в минувшее воскресенье, 17 июня, подвергла критике жесткую миграционную политику своего супруга - американского президента Дональда Трампа.

//Шоу-бизнес

Бородина наконец написала про развод с Омаровым

Бородина наконец написала про развод с Омаровым

Ведущая реалити-шоу Ксения Бородина заинтриговала своих поклонников тем, что целую неделю игнорировала своего мужа, отца младшей дочери Курбана Омарова в социальных сетях.

//Футбол

ЧМ-2018: Сербия обыграла Коста-Рику со счетом 1:0

ЧМ-2018: Сербия обыграла Коста-Рику со счетом 1:0

В матче группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу сборная Сербии одержала победу над командой Коста-Рики. Единственный гол забил Александр Коларов, признанный лучшим игроком матча.

//Общество

Песков: Путин пока не занимается пенсионной реформой

Песков: Путин пока не занимается пенсионной реформой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что президент РФ Владимир Путин не участвует в обсуждении повышения пенсионного возраста. Над пенсионной реформе работает сейчас правительство.

//Экономика

Власти Крыма о продлении санкций ЕС: ничего нового

Власти Крыма о продлении санкций ЕС: ничего нового

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк прокомментировал днем в понедельник, 18 июня, продление санкций Евросоюза в отношении республики.

//Новости партнеров

//Общество

Андрей Разин о причинах ареста мэра Ялты

Андрей Разин о причинах ареста мэра Ялты

Основатель группы «Ласковый май» Андрей РАЗИН уверяет, что не вступал в ряды защитников арестованного экс-мэра Ялты Андрея РОСТЕНКО. Информацию о том, что он содействует другу Сергея АКСЕНОВА, сам РАЗИН назвал выдумкой СМИ.

//Общество

Блокаднице, пережившей артобстрелы в Донбассе, выдали российский паспорт

Блокаднице, пережившей артобстрелы в Донбассе, выдали российский паспорт

Уроженке Ленинграда Клавдии Мальцевой, пережившей блокаду Северной столицы, а также артобстрелы в Донбассе, выдали российский паспорт. 82-летняя женщина при получении документа зачитала присягу.

//В мире

Как России удержать цены на нефть, не ссорясь с Трампом?

Как России удержать цены на нефть, не ссорясь с Трампом?

Обсуждение возможности увеличения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ последовало после гневных твитов президента США Дональда Трампа о неприемлемо высоких ценах на чёрное золото.

//Общество

О «реформировании» возраста выхода на пенсию

О «реформировании» возраста выхода на пенсию

За последнее пятилетие проблема возраста выхода на пенсию стала едва ли не главной на страницах СМИ. И связана она с тем, что с 2014 года бюджет Пенсионного фонда столкнулся с огромным дефицитом. В 2014 году он составил 31,06 млрд. руб., а в 2015 году уже 622,98 млрд. руб.

//В мире

Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на аристократической свадьбе

Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на аристократической свадьбе

Принц Гарри и Меган Маркл, недавно вернувшиеся из свадебного путешествия, посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз МакКоркодейл. Молодожены произвели на мероприятии настоящий фурор.

//В мире

Обнародованы детали плана Киева по ликвидации республик Донбасса при помощи ООН

Обнародованы детали плана Киева по ликвидации республик Донбасса при помощи ООН

Власти Украины намерены ликвидировать противостоящие им Донецкую и Луганскую народные республики при помощи ООН. С таким заявлением выступил представитель правительства соседнего государства Вадим Черныш.

//Общество

В Республике Крым остро не хватает порядка 700 врачей

В Республике Крым остро не хватает порядка 700 врачей

В Республике Крым не хватает порядка 700 врачей. Речь, прежде всего, идет о специалистах первичного звена и узкого профиля.

//Общество

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на неделю: жара и похолодание

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на неделю: жара и похолодание

Синоптики дали прогноз погоды для Москвы, где на двух стадионах проходят матчи чемпионата мира по футболу, на начавшуюся неделю. Синоптики обещают, что с понедельника по пятницу в столице установится жара.

//Новости СМИ2

//В мире

Болельщик из Португалии на велосипеде приехал на ЧМ-2018 в Москву

Болельщик из Португалии на велосипеде приехал на ЧМ-2018 в Москву

Футбольный болельщик Элдер Батишта, который является служащим мэрии португальского муниципалитета Аленкер, приехал на чемпионат мира 2018 года в Москву на велосипеде. Велопробег начался 6 мая.

//В мире

Перед выборами в Конгресс США усиливают торговую войну с Востоком и Западом

Перед выборами в Конгресс США усиливают торговую войну с Востоком и Западом

С начала июля Китай, Индия и Евросоюз намерены ввести пошлины на ряд американских товаров. Это будет равноценным ответом на односторонние действия США в рамках международной торговли.

//В мире

Надежда Савченко заявила, что врачи незаконно взяли образцы ее ДНК

Надежда Савченко заявила, что врачи незаконно взяли образцы ее ДНК

Депутат Верховной рады Украины, бывшая летчица Надежда Савченко заявила сегодня, что у нее незаконно были взяты образцы ДНК. Именно поэтому политик категорически отказалась от наблюдения медиков.

//Экономика

Мигранты из Украины отчисляют из России на родину все меньше денег

Мигранты из Украины отчисляют из России на родину все меньше денег

Организация Объединенных Наций (ООН) проанализировала, как трудовые мигранты влияют на мировую экономику. По данным организации, по всему миру около 250 млн человек временно работают за рубежом.

//В мире

Первый президент Украины назвал возможное решение конфликта в Донбассе

Первый президент Украины назвал возможное решение конфликта в Донбассе

В понедельник, 18 июня, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал возможный способ решения ситуации, сложившейся в Донбассе. Политик считает, что конфликт должен быть разрешен мирным путем.

//Общество

Идея Венедиктова о муниципальном фильтре поддержана АМОМ

Идея Венедиктова о муниципальном фильтре поддержана АМОМ

Совет муниципальных образований Москвы (АМОМ) одобрил идею по оказанию помощи кандидатам в мэры в получении подписей для прохождения муниципального фильтра. С данной инициативой выступил Алексей Венедиктов.

//Новости Redtram

//В мире

На рок-фестивале в Нидерландах микроавтобус протаранил толпу пешеходов

На рок-фестивале в Нидерландах микроавтобус протаранил толпу пешеходов

В понедельник, 18 июня, в ходе фестиваля рок-музыки "Пинк-поп" в Нидерландах в толпу пешеходов врезался микроавтобус. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня в местной полиции.

//Общество

В метро разрешат съемку и запретят перевозку детей в колясках

В метро разрешат съемку и запретят перевозку детей в колясках

Министерство транспорта доработало проект правил пользования российскими метрополитенами с учетом поступивших замечаний. Перевозку детей в колясках в метро не разрешили.

//Общество

Эксперт высказался о намерении Минобороны ликвидировать военные кафедры в вузах

Эксперт высказался о намерении Минобороны ликвидировать военные кафедры в вузах

Российский эксперт высказался о намерении Министерства обороны создать единую структуру подготовки военных кадров в высших учебных заведениях страны, которая полностью заменит военные кафедры.

//Общество

Наталья Поклонская назвала карикатуру на себя позором для страны

Наталья Поклонская назвала карикатуру на себя позором для страны

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская считает художника, который нарисовал карикатуру на нее, позором для страны. Наталья Поклонская боролась против проката фильма Учителя "Матильда".

//Шоу-бизнес

Сергей Зверев грубо высказался в адрес жены единственного сына

Сергей Зверев грубо высказался в адрес жены единственного сына

Стилист Сергей Зверев весьма грубо высказался в адрес супруги своего единственного сына после разгоревшегося скандала из-за ДНК-экспертизы. Результаты данного анализа так и не были обнародованы.

//В мире

На Украине придумали способ выдавить Россию из Азовского моря

На Украине придумали способ выдавить Россию из Азовского моря

Украина должна объявить Азовское море свои внутренним морем для того, чтобы пресечь «российское вторжение» в данном районе. Таково мнение киевского журналиста Андрея Клименко, которого процитировали СМИ.

//В мире

Эксперт высказался о попытках Польши помешать созданию "Северного потока – 2"

Эксперт высказался о попытках Польши помешать созданию "Северного потока – 2"

Российский эксперт высказался о попытках Польши помешать строительству "Северного потока – 2". По словам специалиста, польские власти являются известным противником реализации данного проекта.

//Общество

В Карелии мужчина в заповеднике "Кивач" сорвался в водопад на глазах жены

В Карелии мужчина в заповеднике "Кивач" сорвался в водопад на глазах жены

В Карелии 30-летний мужчина сорвался в водопад в заповеднике "Кивач" на глазах своей беременной жены. Трагедия случилась в воскресенье днем на территории заповедника "Кивач" в Кондопожском районе.

//Общество

В Москве сегодня ожидается температурный рекорд

В Москве сегодня ожидается температурный рекорд

Синоптики сообщают, что в понедельник, 18 июня, в Москве ожидается температурный рекорд. Согласно последней информации, сегодняшний день может стать самым жарким в столице с начала лета 2018 года.

//В мире

Порошенко призывает создать в ЕС группу для остановки "Северного потока – 2"

Порошенко призывает создать в ЕС группу для остановки "Северного потока – 2"

Петр Порошенко заявил о намерении создать в Евросоюзе группу, которая будет призвана остановить строительство газопровода "Северный поток – 2". Глава Украины назвал этот проект "абсолютно политиканским".

//Шоу-бизнес

У Анастасии Волочковой протекла крыша

У Анастасии Волочковой протекла крыша

У Анастасии Волочковой затопило квартиру из-за протечки крыши в доме на улице Петровка. Квартиру площадью 160 квадратных метров на последнем этаже элитного дома балерине подарил Сулейман Керимов.

//В мире

Атакованный ДНР беспилотник ОБСЕ снял на видео запуск ракет ополченцев

Атакованный ДНР беспилотник ОБСЕ снял на видео запуск ракет ополченцев

Беспилотный летальный аппарат, принадлежащий работающей в Донбассе миссии ОБСЕ, снял на видео запуск ракет ополченцами ДНР. Запись, сделанная дроном, оказалась в распоряжении российских интернет-СМИ.

//Спорт

Тренер сборной Бразилии высоко оценил стадион в Ростове-на-Дону

Тренер сборной Бразилии высоко оценил стадион в Ростове-на-Дону

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите сообщил, как команду приняли в Ростове-на-Дону. В этом городе бразильские спортсмены в минувшее воскресенье, 17 июня, сыграли с командой Швейцарии.

//Шоу-бизнес

Мать сына Олега Яколева не предъявила прав на наследство

Мать сына Олега Яколева не предъявила прав на наследство

Солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев знал, что у него растет внебрачный ребенок. Сына артисту родила его поклонница. После смерти Олега Яковлева мама мальчика не предъявляла прав на наследство.

//В мире

Роспотребнадзор предупредил о распространении кори в 28 странах мира

Роспотребнадзор предупредил о распространении кори в 28 странах мира

Роспотребнадзор в понедельник, 18 июня, распространил предупреждение о вспышке кори в 28 странах мира. Специалисты рекомендуют россиянам обязательно делать прививки перед поездками за границу.

//Общество

Пропавший в Красновишерске 6-летний мальчик найден мертвым

Пропавший в Красновишерске 6-летний мальчик найден мертвым

Пропавший в минувшее воскресенье в Красновишерске (Пермский край) шестилетний мальчик найден сегодня мертвым. 17 июня малыш вышел из дома на улицу погулять. Ребёнок гулял возле дома, а потом неожиданно пропал.

//Шоу-бизнес

Певица Рита Дакота рассказала об ужасах своего детства

Певица Рита Дакота рассказала об ужасах своего детства

Известная российская певица Рита Дакота в День отца поделилась с поклонниками историей о страхах своего детства. Артистка призналась подписчикам, что ее папа был "самым ужасным во вселенной".

//Общество

В США предупредили об опасности «чудовищной конфронтации» между Россией и НАТО

В США предупредили об опасности «чудовищной конфронтации» между Россией и НАТО

Между Россией и НАТО может начаться «чудовищная конфронтация», если альянс продолжит проводить враждебную политику по отношению к Москве. Такой прогноз появился на страницах американской прессы.

//Происшествия

На шахте в Кемеровской области вспыхнул пожар

На шахте в Кемеровской области вспыхнул пожар

Сегодня стало известно, что на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области вспыхнул пожар. Соответствующую информацию утром в понедельник, 18 июня, предоставил источник в экстренных службах.

//В мире

Киевский эксперт: "Глупо кричать, что на Украину надвигается катастрофа"

Киевский эксперт: "Глупо кричать, что на Украину надвигается катастрофа"

Украинский эксперт Александр Дудчак считает, что властям Украины сейчас поздно кричать о назревающей в стране катастрофе. По мнению Дудчака, думать нужно было, когда обсуждалось сорудничество с ЕС.

//Наука

Ученые: на планете могут вновь появиться динозавры

Ученые: на планете могут вновь появиться динозавры

Ученые заявили, что динозавры вновь появятся на Земле. Об этом специалисты сообщили после того, как нашли в куске янтаря древнего комара с остатками крови неустановленного доисторического существа.

//Общество

Ученые выявили, какой витамин снижает риск возникновения рака груди

Ученые выявили, какой витамин снижает риск возникновения рака груди

Ученые провели исследование и выявили, что витамин D способствует снижению риска развития рака молочной железы у женщин. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили данные 3325 женщин.

//В мире

Генсек ООН Антониу Гутерреш одобрил соглашение о новом названии Македонии

Генсек ООН Антониу Гутерреш одобрил соглашение о новом названии Македонии

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш одобрил подписание соглашения о новом названии Македонии. Политик призвал греческие и македонские власти ратифицировать данный документ.

//В мире

Пушков высказался об ультиматуме главы МВД Зеехофера Ангеле Меркель

Пушков высказался об ультиматуме главы МВД Зеехофера Ангеле Меркель

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы Министерства внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель.

//Общество

Православный крест появился на месте падения "челябинского метеорита"

Православный крест появился на месте падения "челябинского метеорита"

На берегу Чебаркульского озера на Южном Урале установили православный крест. Пять лет назад именно на этом месте был найден осколок метеорита, который впоследствии стали называть "челябинским".

//В мире

Раскрыты данные об обернувшемся новыми потерями для Киева прорыве ВСУ в Донбассе

Раскрыты данные об обернувшемся новыми потерями для Киева прорыве ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери при попытке наступления на позиции ополченцев Донбасса. Соответствующую информацию со ссылкой на сообщение штаба силовой операции Киева опубликовали интернет-СМИ.

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