На востоке Москвы выявлено четырехкратное превышение нормы сероводорода
17 июня 2018, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]
Впоследствии превышение нормы отмечалось также в районах Выхино-Жулебино, Новокосино, Печатники, Люблино, а также в Рязанском районе.
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