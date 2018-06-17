На востоке Москвы выявлено четырехкратное превышение нормы сероводорода

В ночь на воскресенье, 17 июня, на востоке и юго-востоке Москвы было выявлено четырехкратное превышение нормы сероводорода в воздухе. Соответствующую информацию предоставили в "Мосэкомониторинге".

официальном ведомства. Специалисты зафиксировали резкий скачок данных показателей в столичном районе Косино-Ухтомский. К 1:00 по московскому времени уровень сероводорода в воздухе был выше нормы в 3,98 раза, уточняется на сайте ведомства.