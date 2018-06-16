Видео, как в Индонезии мужчину убило гробом его матери

Похороны матери закончились для сорокалетнего индонезийца смертью. Очевидцы запечатлели на видео инцидент, который случился вчера на острове Сулавеси в Индонезии. Кроме сына еще несколько человек пострадали.

На традиционной церемонии погребения несколько мужчин поднимали на постамент гроб с умершей женщиной. Однако ненадежная деревянная лестница, по которой поднимались мужчины, не выдержала и рухнула.

Травмы головы получил сын умершей. Мужчина умер по дороге в больницу. Еще несколько человек получили менее серьезные травмы.