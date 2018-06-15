Капитана катамарана, потерпевшего крушение, похоронили в Волгограде

В Волгограде сегодня похоронили Дмитрия Хахалева – капитана катамарана, потерпевшего крушение в Волгограде. В минувший понедельник плавсредство столкнулось с баржей на Волге, погибли 11 человек.

В крови бывшего чиновника был обнаружен алкоголь, концентрация которого составляла 2,17 промилле. Предполагается, что на момент столкновения катамарана и баржи Хахалев был пьян и, вероятно, поэтому проигнорировал звуковые и световые сигналы, которые подавало судно, передает РИА "Новости".

Отмечается, что 13 июня были похоронены девять погибших в ходе аварии на Волге. Еще двое были погребены сегодня. Среди жертв столкновения числится несовершеннолетний.