Минувшей ночью уровень сероводорода на востоке Москвы в два раза превысил норму
15 июня 2018, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на пятницу, 15 июня, уровень сероводорода на востоке и юго-востоке Москвы в два раза превысил норму. Соответствующую информацию сегодня утром предоставили специалисты "Мосэкомониторинга".
Резкий скачок содержания сероводорода в воздухе был зафиксирован в Косино-Ухтоминском районе около 3:00 по московскому времени, уточняется на официальном сайте экологической службы. Впоследствии эксперты выявили там отклонения от нормы в 2,4 раза.
Кроме того, около часа ночи в Рязанском районе на юго-востоке столицы концентрация сероводорода была превышена в 1,1 раза.
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