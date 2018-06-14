На Аляске произошло столкновение двух самолетов
14 июня 2018, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]
В небе над американским штатом Аляска столкнулись два небольших легкомоторных самолета. Один из них совершил экстренную посадку в городе Анкоридж. Обломки второго самолета найдены рядом с рекой Суситна.
Один самолет Cessna 175 экстренно приземлился. У него зафиксированы повреждения шасси, рассказал заявил представитель противопожарной службы штата Эрик Шунеманн, пишет kp.ru. Никто не пострадал.
Второй самолет, предположительно Cessna 206 или 207, упал в реку. Как заявил представитель ведомства на Аляске Клинтон Джонсон, в воздушном судне находился один человек, вероятно, он погиб, передает РИА Новости.
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