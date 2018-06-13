Экологи бьют тревогу: на Сахалине массово гибнет рыба
13 июня 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
В общественной организации "Эковахта Сахалина" начали бить тревогу. Согласно последней информации руководителя данного сообщества Дмитрия Лисицына, в заливе Пильтун начала массово гибнуть сельдь.
Специалисты изучили примерно 30 километров побережья Пильтуна, а также нижнее течение реки Сабо и залив Торрот и зафиксировали в 28 точках места гибели рыбы, передает "Газета.Ru".
В устье реки Хальчикова было замечено особенно плотное скопление мертвой сельди – останки лежали на площади около 440 квадратных метров, толщина слоя составляла не менее 30 сантиметров. К настоящему моменту общий объем погибшей рыбы сложно оценить, впрочем, как и причину случившегося.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес