Пожар площадью 450 квадратных метров вспыхнул на складе в Москве

В ночь на среду, 13 июня, на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар на одном из складов. Согласно последней информации источников в экстренных службах, пламя охватило площадь около 450 квадратных метров.

Взрыв газа с последующим пожаром произошел в доме на юго-востоке Москвы

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники пожарной охраны. Выяснилось, что загорелся мусор в неиспользуемом складском помещении, передает m24.ru.

Инцидент произошел в доме номер 16 строении 1 по Сормовскому проезду. Отмечается, что здание, где вспыхнул пожар является одноэтажным, сделанным из кирпича. К 2.44 возгорание удалось ликвидировать. Ни один человек в результате случившегося не пострадал, сообщает Агентство "Москва".