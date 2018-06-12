Молодая автоледи погубила семью из трех человек

Сегодня днем в селе Криводановка Новосибирской области произошла страшная авария. Девушка за рулем не справилась с управлением, автомобиль упал в реку. Автоледи и три пассажира погибли.

Сегодня днем на трассе, проходящей через село Криводановка в Новосибирской области, легковой автомобиль Honda Accord с номерами 22 региона упал с моста в реку, перевернувшись на крышу. За рулем находилась молодая девушка. В машине было еще три пассажира: ее муж, их полуторагодовалый ребенок и еще один мужчина, личность которого сейчас устанавливается. Все погибли.

Очевидцы сообщили, что автомобиль серого цвета, за рулем которого была девушка, заехал на дорожное ограждение, перевернулся на крышу и упал в воду. Представители спасательной службы уточнили, что находившиеся в салоне люди, предположительно, захлебнулись в воде. На колесах автомобиля, водитель которого не справилась с управлением, была зимняя резина.

На месте происшествия работают спасатели МЧС и полицейские, автомобиль поднят из воды, сообщает «Московский Комсомолец».