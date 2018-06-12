При столкновении катамарана с баржей на Волге погибли полицейские

В ходе процедуры установления личностей погибших при столкновении катамарана с баржей, произошедшего накануне, стало известно, что среди погибших – два сотрудника волгоградской полиции. МЧС показало катамаран, поднятый на берег Волги после аварии

Накануне в Волгограде произошло столкновение катамарана «Елань-12» с баржей, в результате которого погибли 12 человек. Сегодня стало известно, что среди погибших – сотрудник волгоградской полиции, его супруга и 17-летняя дочь, и еще один волгоградский полицейский с супругой. Еще одному полицейскому удалось спастись при столкновении, его жена погибла.

Судебно-медицинская экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови у владельца катамарана, бывшего чиновника Дмитрия Хахалева. Эту информацию подтвердила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Уголовное дело о столкновении катамарана и грузового судна в Волгоградской области поставлено на контроль в центральном аппарате СК России, сообщает «Московский Комсомолец».