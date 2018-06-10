В Калифорнии полиция задержала актёра Винса Вона
10 июня 2018, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
В Калифорнии полиция задержала актера Винса Вона за вождение в состоянии опьянения или под воздействием наркотиков. Инцидент произошёл сегодня, 10 июня, в 4 утра по местному времени.
Винс Вон все еще остается в полицейском участке. Во время задержания в его автомобиле мог находиться еще один пассажир.
Американский актер сыграл одну из главных ролей во втором сезоне сериала «Настоящий детектив». Также Винс Вон снимался в фильме «Тусовщики», «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» и «Клетка».
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