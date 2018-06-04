Режим ЧС введен в четырех районах Республики Крым
4 июня 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Режим чрезвычайной ситуации природного характера введен сразу в четырех районах Республики Крым. Соответствующую информацию в понедельник, 4 июня, предоставил глава полуострова Сергей Аксенов.
Согласно последним данным, власти Крыма предписали руководителям Первомайского, Советского, Нижнегорского и Красногвардейского районов ликвидировать ЧС.
Как сообщает РИА "Новости", к настоящему моменту из-за засухи на полуострове пострадало более 100 тысяч гектаров зерновых культур. Ущерб, по словам Аксенова, достигает 1 миллиарда рублей.
До 30 июня текущего года в Минсельхоз РФ должен быть направлен пакет документов для выделения средств из федерального бюджета на компенсацию ущерба.
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