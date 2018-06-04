Режим ЧС введен в четырех районах Республики Крым

Режим чрезвычайной ситуации природного характера введен сразу в четырех районах Республики Крым. Соответствующую информацию в понедельник, 4 июня, предоставил глава полуострова Сергей Аксенов.

Согласно последним данным, власти Крыма предписали руководителям Первомайского, Советского, Нижнегорского и Красногвардейского районов ликвидировать ЧС.

Как сообщает РИА "Новости", к настоящему моменту из-за засухи на полуострове пострадало более 100 тысяч гектаров зерновых культур. Ущерб, по словам Аксенова, достигает 1 миллиарда рублей.

До 30 июня текущего года в Минсельхоз РФ должен быть направлен пакет документов для выделения средств из федерального бюджета на компенсацию ущерба.