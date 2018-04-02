Сгоревшая в Сочи пятиэтажка является самостроем

Пятиэтажный дом в Сочи, где произошел пожар сегодня вечером, по предварительным данным, является самостроем, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пятиэтажный дом горит в Сочи

Губернатор дал поручение в срочном порядке расселить людей из горевшего строения. Всем жильцам окажут необходимую помощь. "И такое ЧП - это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки", - отметил Вениамин Кондратьев, сообщает РИА Новости.

Речь идет о ЖК "Панорама Сочи 2" на улице Пятигорская, 92/4. Дом построен на земле, которая вначале предназначалась под ИЖС. Можно сделать вывод, что пятиэтажку с мансардой возвели при отсутствии необходимых для строительства документов, а потом узаконили через суд, сообщают "Кубанские новости".

По данным пресс-службы администрации Сочи, на место пожара приехал мэр Сочи Анатолий Пахомов, сотрудники оперативных служб.

Пожар сейчас полностью ликвидирован, пострадавших, к счастью, нет. Были эвакуированы 50 человек.