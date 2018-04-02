Пятиэтажный дом горит в Сочи

Сегодня вечером произошел пожар в пятиэтажном доме, расположенном в центре Сочи на Пятигорской улице, в настоящий момент проводится эвакуация жителей. Огнем охвачены два верхних этажа здания и крыша.

Ориентировочная площадь пожара составляет 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМСЧ по Краснодарскому краю. На месте работает оперативная группа сочинского горнизона. Из-за сильного ветра огонь очень быстро распространяется, пишут в соцсетях. Что послужило причиной пожара - предстоит выяснить.