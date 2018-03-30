Пермский политик, избивший Dj Smash, освобожден под залог

Сегодня стало известно об освобождении бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, который подозревается в избиении Dj Smash.

10 февраля текущего года между политиком и Dj Smash произошел конфликт в Перми. В результате случившегося началась драка, в ходе которой у артиста оказалась сломана челюсть. Кроме того, он получил ряд прочих травм.

В минувшую среду подозреваемый в избиении Андрея Ширмана (настоящее имя Dj Smash) был задержан и отправлен в изолятор, передает РИА "Новости". В пятницу, 30 марта, выяснилось, что суд постановил освободить Телепнева из зала суда в обмен на залог в размере 200 тысяч рублей.