Пермский политик, избивший Dj Smash, освобожден под залог
30 марта 2018, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно об освобождении бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, который подозревается в избиении Dj Smash.
10 февраля текущего года между политиком и Dj Smash произошел конфликт в Перми. В результате случившегося началась драка, в ходе которой у артиста оказалась сломана челюсть. Кроме того, он получил ряд прочих травм.
В минувшую среду подозреваемый в избиении Андрея Ширмана (настоящее имя Dj Smash) был задержан и отправлен в изолятор, передает РИА "Новости". В пятницу, 30 марта, выяснилось, что суд постановил освободить Телепнева из зала суда в обмен на залог в размере 200 тысяч рублей.
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