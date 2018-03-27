Дом певца Александра Новикова сгорел в результате поджога
27 марта 2018, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
Как установила экспертиза МЧС по Свердловской области, дом известного певца под Екатеринбургом сгорел в результате поджога.
В своём комментарии случившегося сам Александр Новиков увязал происшествие с жилищным скандалом вокруг своего имени, о котором он недавно обстоятельно говорил в видеоинтервью "Аргументам недели" на канале Youtube.
Недостроенный коттедж российского шансонье Александра Новикова сгорел в поселке «Бухта Квинс» под Екатеринбургом в начале февраля. Площадь пожара оставила 150 кв. м. Степень повреждений не уточняется. Другие дома жилого комплекса не пострадали.
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