Дом певца Александра Новикова сгорел в результате поджога

Как установила экспертиза МЧС по Свердловской области, дом известного певца под Екатеринбургом сгорел в результате поджога.



В своём комментарии случившегося сам Александр Новиков увязал происшествие с жилищным скандалом вокруг своего имени, о котором он недавно обстоятельно говорил в видеоинтервью "Аргументам недели" на канале Youtube.



Недостроенный коттедж российского шансонье Александра Новикова сгорел в поселке «Бухта Квинс» под Екатеринбургом в начале февраля. Площадь пожара оставила 150 кв. м. Степень повреждений не уточняется. Другие дома жилого комплекса не пострадали.